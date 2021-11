Mediante una publicación en redes sociales, Camila Cabello y Shawn Mendes confirmaron el fin de su relación amorosa.

“Hola chicos, hemos decidido poner fin a nuestro romance, pero nuestro amor el uno por el otro es más fuerte que nunca”, se lee al inicio de un mensaje publicado por ambos.

“Nosotros iniciamos nuestra relación como mejores amigos y seguiremos siendo mejores amigos”, agrega el texto, que fue difundido con un fondo negro y emoticones de corazón.

“Apreciamos mucho su apoyo desde el principio y seguimos adelante”, se lee al final del mensaje, que esta noche de miércoles se ha convertido en viral en redes sociales.

A pesar que ambos se conocieron en 2014, la pareja confirmó su relación amorosa ante el público en septiembre de 2019, después de una mediática amistad que se extendió por años.

Aquel 2019, tras meses de rumores, fue el propio artista quien se refirió a su relación con Camila en diálogo con un grupo de fans.

“Honestamente, quiero decir que deseo hablar con ustedes sobre estas cosas, pero no soy solo yo en la relación… Hay otra persona involucrada y no puedo decir las cosas que siento. No soy solo yo quien decide”, dijo.