Tras casi seis décadas de carrera, el célebre cantautor español Joan Manuel Serrat anunció su retiro de los escenarios.

”He decidido despedirme en persona. No me gustó sentirme despedido por una plaga”, sentenció el artista en diálogo con el diario hispano El País, donde detalló que emprenderá una gira que lo tendrá en escena hasta diciembre de 2022.

Consultado por las razones que lo motivaron a alejarse de los shows en vivo, señaló: “Primero, porque el encierro al que nos llevó esta pandemia que aún dura provocó la imposibilidad de continuar el oficio de cantar en público. Y, también, por la necesidad de recuperar la vida familiar, cumplir con cuestiones íntimas y necesarias”.

“Siguiendo las normas del Eclesiastés: hay un tiempo para cada cosa. Ah, y yo no decidí dejarlo. Han sido los hechos que fueron ocurriendo después de aquella caída de Joaquín Sabina (12 de febrero de 2020) que nos obligó a abandonar una gira. Luego vino la covid… Las dificultades fueron distanciándome”, añadió.

“Estaba cada vez más lejos de la actividad que hacía, y aunque no desde el sentimiento, lo cierto es que también estaba inevitablemente alejado de la gente. Lo que he decidido es despedirme en persona. No me gustó sentirme despedido por una plaga. Por eso me planteé ir al lugar más natural para hacerlo, con el público enfrente, lleno de gratitud y alegría”, dijo Serrat.

Según el autor, ya hay una fecha establecida para el adiós: “Yo me despediré el 23 de diciembre en Barcelona. Pero hasta llegar ahí quiero recorrer muchos caminos”, apuntó. “¿América Latina”, preguntó el periodista, y la respuesta del músico fue enfática.

“¡También! ¡Qué sería de mí sin América Latina!… Quiero hacer un espectáculo durante el cual no se le caiga a la gente la sonrisa de los labios… Habrá 20, 30 canciones, y no sé cuáles van a ser. Iré acompañado de mi equipo de siempre. Técnicos, músicos, iluminadores, los mismos de siempre… ¡Hasta yo voy a ser el mismo! ¿Colegas? No lo sé. Se podrían hacer muchas cosas. Ya veremos”, comentó.

Hasta el momento, se desconocen más destalles del tour.