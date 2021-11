Un nuevo récord sumó la cantante estadounidense Taylor Swift a su exitosa carrera en el pop. Esta semana, su versión extendida de “All Too Well” se convirtió en la canción más larga de la historia en llegar al número uno del ránking Billboard Hot 100.

Se trata de una reversión de 10 minutos y 13 segundos de una de las piezas más queridas por los fans de la artista.

La grabación original data del álbum “Red” (2012) y dura cinco minutos y medio. “All Too Well (10 Minute Version) (Taylor’s Version) (From The Vault)”, en cambio, es parte de “Red (Taylor’s Version)”, y se enmarca en el proceso de regrabación de su catálogo musical a raíz de una disputa con su anterior productor.

La canción, a su vez, se hizo famosa en la década pasada como la respuesta de Swift tras el quiebre con una de sus parejas más mediáticas: el actor Jake Gyllenhaal. “Yo envejeceré, pero tus amantes siguen teniendo mi edad”, canta en una de sus estrofas.

Con este hito en los Billboard Hot 100, “All Too Well (10 Minute Version) (Taylor’s Version) (From The Vault)” destrona a un clásico del catálogo norteamericano como la pista más larga en llegar al N°1: “American Pie” de Don McLean

El éxito de la nueva “All Too Well” ha sido favorecido por una serie de apariciones de Swift en algunos de los programas de TV más vistos de EE.UU, como “The Tonight Show Starring Jimmy Fallon” o “Saturday Night Live”, donde la interpretó en vivo.