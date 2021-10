Polémica ha causado una reversión de la clásica canción “Los Momentos”, original de Eduardo Gatti, cuya letra fue modificada en apoyo del candidato presidencial José Antonio Kast.

“José Antonio / Va caminando / Tranquilo hacia La Moneda / No hay nadie que lo detenga / Con su paso firme y su consecuencia”, se escucha en la adaptación, viralizada ayer mediante cadenas de WhatsApp y publicaciones en redes sociales.

La grabación, sin embargo, encontró un férreo rechazo no sólo en su autor, Eduardo Gatti, sino también de la Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes Musicales (SCD).

“Nunca he autorizado el uso, y menos la adulteración de una canción mía para alguna campaña política sea del color que sea”, señaló el exlíder de Los Blops, banda que popularizó el tema en su disco homónimo de 1970.

“Considero de muy mal gusto apropiarse y alterar descaradamente la letra de una canción que, a estas alturas, es patrimonio no solo mío sino que de todos los chilenos. A pesar de que esa canción no se ha promocionado como campaña oficial del candidato que la usa, me parece muy sospechoso que ese WhatsApp se haya viralizado solo en unas pocas horas”, agregó.

Para Gatti, el problema radica en la vulneración de los permisos necesarios para una maniobra de este tipo: “Es de perogrullo mencionar que ninguna persona, candidato o no, puede utilizar y modificar una obra a su antojo sin solicitar la correspondiente autorización al autor de la misma. Nosotros los autores tenemos el derecho moral sobre nuestras obras, que nos faculta para decidir si aceptamos o no determinados usos”.

Mediante redes sociales, la SCD también se refirió a la controversia: “A raíz de la aclaración de #EduardoGatti, recordamos que el uso de música en campañas políticas debe estar debidamente autorizada por los autores o autoras que la crearon”, comentaron en redes sociales.

Hasta el momento, desde el comando de Kast no se han referido a la polémica. Escucha a continuación la reversión en apoyo al candidato: