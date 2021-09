Una curiosa situación ocurrió este fin de semana en el Riot Fest, evento musical que se realizó el fin de semana en Nueva York. Allí, actuó en forma simultánea Slipknot y Machine Gun Kelly, quien durante su show criticó duramente a la banda de Iowa.

“¿Saben qué me hace feliz no estar haciendo? Tener 50 años y usar máscaras extrañas en el escenario, hablando estupideces”, se burló el estadounidense, para sorpresa de sus propios fans.

“Prendan las luces. Déjame ver quién eligió estar aquí en vez de estos viejos y extraños con máscaras”, agregó.

Ayer, mediante Twitter, el músico volvió a referirse al grupo de Corey Taylor desclasificando una historia entre ambos: “Corey escribió un verso para una canción mía pero era horrible así que no la usé. Él se enojó y comenzó a hablar estupideces en una revista sobre el disco en el que iba a participar”, comentó.

“Solo admitan que es un amargado”, agregó el novio de Megan Fox, quien recibió una respuesta del propio Taylor mediante la misma plataforma.

“No me gusta la gente que ventila cosas privadas como si fueran niños”, señaló el vocalista antes de compartir pantallazos de una conversación entre él y Travis Barker, baterista de Blink 182, quien en ese momento trabajaba en el disco de Machine Gun Kelly.

“La rompió en la canción y estoy impactado y honrado por el solo hecho de que haya estado acá”, le transmitía Barker de parte del intérprete.

El enmascarado, a su vez, explicó por qué no participó en el tema del exrapero: “No me gusta cuando otras personas tratan de escribir para mí”.

En el correo en cuestión, se lo explicita a Barker: “No creo que sea el tipo adecuado para la canción… No es nada personal, solo creo que lo que MGK está buscando se lo puede brindar otra persona”.

Con no poca ironía, el tweet de respuesta de Taylor fue replicado por MGK: “Tus versos eran realmente malos. Respetuosamente, te estaba diciendo que los reescribieras porque eran malos. Hagamos un cover de alguna canción de Britney Spears”.