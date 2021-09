Ocurrió en el marco de una emisión del “Pase lo que pase”, el programa que animaba junto a Karen Doggenweiler. Le preguntaron a Felipe Camiroaga: “¿Cuál es la canción que elegirías para tu funeral?”. Y el conductor respondió: “Ángel para un final de Silvio Rodríguez”.

La anécdota, tal como recuerda el diario La Cuarta, fue recogida años después por Daniel Sagüés tras la tragedia del CASA 212: “Tengo un recado de Felipe, lo hablamos hace más de 10 años y me lo habrá dicho 10 veces. Me dijo: ‘hueón cuando yo me muera quiero que en mi funeral me pongas esa canción"”.

En una entrevista con Monserrat Álvarez en 2009, Camiroaga volvió a hablar del tema: “Es la canción más linda de la vida, que es de Silvio Rodríguez, se llama ‘Ángel para un final’ y que la disfruten y se emocionen con ella”.

Con la muerte del animador, la TV de la época entendió que la mejor forma de homenajearlo, al menos musicalmente hablando, era a través de aquella pieza romántica del trovador cubano.

Un año antes, por coincidencia, Los Bunkers habían grabado en el marco de su disco tributo a Silvio Rodríguez, “Música Libre”, su propia versión para “Ángel para un final”, con mucho éxito entre las radios chilenas.

Desde entonces, aquella grabación (la de Los Bunkers), se convirtió en parte de la banda sonora de la tragedia del 2 de septiembre de 2011, y en una postal sonora del funeral del “Halcón”.

“La canción la grabamos hace más de un año, es sencillo desde hace un par de meses. Es una coincidencia lamentable”, señaló entonces Mauricio Durán, otrora integrante del grupo, en una entrevista que rememora La Cuarta.

“En ese sentido, hubiéramos preferido que al single le fuera mal, que nadie la conociera y no sucediera lo que sucedió… Un personaje como Camiroaga desata esta ola de amor y cariño, ante un accidente terrible… con un final que nadie merece”, dijo.

“No nos gustaría hacer promoción en base a esto. Son coincidencias que no manejamos”, agregó.