Durante la mañana de este martes se dio a conocer el fallecimiento del baterista de la legendaria banda de rock británica The Rolling Stones, Charlie Watts a sus 80 años, quien ya había anunciado que no sería parte de las próximas giras de la banda debido a su delicado estado de salud.

La noticia ha empañado al mundo de la música y a los fanáticos que seguían al grupo, el cual marcó a diferentes generaciones por sus anécdotas, conciertos y controversias que fueron parte del reconocimiento y popularidad de la banda que incluye a los músicos Mick Jagger, Keith Richards y Ronnie Wood.

Su deceso ha sido comentado por sus fieles seguidores, quienes afirman que el mundo “ha perdido a una leyenda del rock”, manifestando su tristeza a través de redes sociales.

En tanto, las figuras del espectáculo también recordaron y lamentaron el fallecimiento de Watts, como el el caso del ex baterista de The Beatles, Ringo Star.

A través de una fotografía compartida en su cuenta de Instagram, el músico señaló “Dios te bendiga Charlie Watts, vamos a extrañarte. Paz y amor desde la familia Ringo”.

El músico y baterista de la banda británica Queen, escribió en su cuenta de Instagram acompañada de una fotografía que “qué triste, hemos perdido a un verdadero caballero. El inmaculado corazón palpitante de los Rolling Stones. En verdad es un día triste”.

Por su parte, Sean Lennon, hijo del fallecido músico y miembro de The Beatles John Lennon y de la artista Yoko Ono, también lamentó el deceso compartiendo una fotografía del baterista, acompañado de corazones rotos en la descripción de la imagen.

El cantante británico Elton John también despidió al baterista con una fotografía de ambos y un sentido mensaje: “Un día muy triste. Charlie Watts fue un gran baterista. El más elegante de los hombres y una compañía tan brillante. Mi más sentido pésame a Shirley, Seraphina y Charlotte. Y, por supuesto, The Rolling Stones”.

Quien también se hizo presente fue el ex luchador de la WWE y líder de la banda Fozzy, Chris Jericho, quien a través de una publicación donde compartió una fotografía de Watts en su juventud, escribió que “la columna vertebral de The Rolling Stones durante los últimos 60 años. Qué leyenda. Me fastidia que no lo volvamos a ver nunca más”.

“Lo vi volver a unir a los Stones en 2013 en Boston cuando todos perdieron por completo su lugar en “es solo rock n roll”. Fue muy gracioso, porque por muy mala que fuera la situación, la expresión facial de Charlie nunca cambió. Simplemente siguió tocando la batería”, agregó.

La cantante estadounidense Patti Smith en sus redes sociales dejó ver su despedida al músico, escribiendo que “este es Charlie Watts. Llorado y amado por todos”.

El grupo nacional Los Tres también quiso despedir al legendario músico. A través de una publicación en su cuenta de Instagram, el grupo compartió una fotografía en la cual está la banda chilena y The Rolling Stones. “Adiós Charlie Watts. El pulso de The Rolling Stones”, escribieron.