La actriz y cantante mexicana Danna Paola (25) fue captada en los últimos días en un romántico descanso junto al artista estadounidense Álex Hoyer (23) en Ibiza, España.

Las fotografías filtradas en diversos medios de comunicación, dan cuenta que la exparticipante de la serie Élite de Netflix estaba besando a su colega, mientras se lucían recostados sobre un yate por el Mediterráneo.

Más tarde, también se mostraron románticos en tierra firme, en el paradisíaco paisaje.

Hoyer es conocido en la industria musical por haber participado en La Voz México en 2014, donde formó parte del equio del cantante puertorriqueño Ricky Martin. Además, tuvo un rol en la producción de Nickelodeon, Kelly’s Mashup.

Omg!!¡ captan en pleno beso 💋a Danna Paola y Alex Hoyer pic.twitter.com/OuHqBq6GCy — Vaya Vaya (@vayavayatv) June 6, 2021

En conversación con el programa Latinx Now!, la intérprete de Oye Pablo dijo desconocer las imágenes.

“Me hacen mucha mala fama”, advirtió, agregando que “puedo tener mil amigos y puedo salir con quien yo quiera, pero de ahí a que me inventen que somos novios y que esto que lo otro, no”.

“Al momento que me vean con un anillo o whatever (lo que sea), y yo confirme algo, sí… pero yo tengo muchos ligues amiga. Uno puede ser libre”, puntualizó, dejando claro que no necesita estar de novia para tener compañeros.

