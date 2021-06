La Corporación Cultural Aldea Rural, que nació en 2008 ante la necesidad de proteger bienes de alto valor cultural, se encuentra realizando una serie de conversaciones online con grandes figuras de la música chilena.

A las ya efectuadas junto a Alejandra Urrutia y Mahani Teave, y Verónica Villarroel, todas grandes músicas chilenas, este junio se suma un evento con Roberto Bravo que será transmitido online.

La actividad será este sábado 12 de junio, a las 15 horas, y se podrá ver vía streaming por las redes sociales (Facebook y Youtube) de Aldea Rural y CNN Chile. Allí, Bravo hablará sobre su vida y carrera.

El maestro Bravo es un artista multifacético quien ha integrado a su repertorio la música popular y ha llevado en su piano a Violeta Parra y Victor Jara, entre otros, a viajar por donde quiera que él es invitado.

Este gran pianista, ampliamente conocido en Chile, estudió junto al maestro Rudolf Lehmann y Claudio Arrau, continuó sus estudios en el Conservatorio de Varsovia, luego en el Conservatorio Tchaikovsky, para finalmente seguir perfeccionándose con la maestra Maria Curcio en Londres.

Tocó en los mejores escenarios del mundo, pero él dijo que su mayor escenario fue cuando tocó en el campamento mientras estaban los 33 mineros atrapados.

Su labor social ha sido parte importante de su sello, siempre estando con las comunidades que están pasando por momentos de aflicción, y se ha dedicado también a promover a jóvenes talentos, becándolos y ayudándolos, siendo Mahani Teave la más reconocida.

En su libro biográfico “La Música como Puente entre el Cielo y la Tierra”, cuyo autor es Marcelo Rodríguez Meza, Roberto Bravo comenta: “Tu puedes darle una moneda al que no tiene en la calle, pero si ese gesto no va acompañado de un pensamiento amoroso, energético, deseándoles una mejor vida, no sirve de nada”.