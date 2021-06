El viernes pasado, el chileno Quique Neira fue notificado desde la plataforma global TuneCore como uno de los “100 artistas independientes más destacados” de lo que va de 2021.

El servicio independiente de distribución, publicación y concesión de licencias de música digital (con sede en Brooklyn, Nueva York, desde 2005), seleccionó al autor en su vitrina mundial de artistas, donde figura como uno de los escasos latinoamericanos de la lista.

Neira festejó el reconocimiento en redes sociales, donde recibió decenas de felicitaciones: “Me honra, porque sé todo el trabajo que hacemos junto a mi equipo para lograr estar vigente, a razón de constantes nuevas producciones musicales.

Porque todo es fruto del empeño y el amor a la música, que tan bien nos hace a todos”.

El hito coincidió con la promoción de su último single: “Ángel del pasado”, reversión del clásico del trío local Natalino.

“En los últimos años he ido contra la lógica. Más que irme quedando en silencio, con el paso del tiempo he intentado lo contrario”, señaló el compositor.

“Siento que estoy en cierto estado de gracia y en extremo creativo. Nunca me he quedado quieto. Me he dado cuenta de que es mi filosofía, y casi de manera metafísica, esto se ha ido haciendo cada vez más visible y con efectos concretos en mi trabajo”, dijo.

Para Neira, no se trata de coincidencia, sino del resultado de un trabajo constante en los últimos años.

“Todo esto ha generado varios hits que han puesto mi nombre hasta en los noticiarios. Yo me alegro. Porque mentiría si digo que no quiero que mi trabajo se visibilice. ¡Sí que lo quiero! Pero no ‘porque sí nomás’, sino porque hacer música me hace bien y ese efecto se traspasa a las personas”, apuntó.

El próximo lanzamiento será su versión en clave reggae de “Hasta Que Me Olvides”, sencillo original de Luis Miguel, a quien ya había reinterpretado en “Culpable o no”. Su debut quedó agendado para este 18 de junio.