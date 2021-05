A muchos sorprendió el radical cambio de look de Billie Eilish de cara a su nuevo disco: “Happier Than Ever”, el mismo que debutará en plataformas digitales el próximo 30 de julio.

En diálogo con “The Ellen DeGeneres Show”, la estadounidense explicó qué fue lo que la motivó a tomar dicha decisión: ni más ni menos que una fotografía suya intervenida por un fan en redes sociales.

“He querido ser rubia por un tiempo”, aseguró Eilish, quien se hizo célebre por su combinación capilar en tonos negros y verdes.

“Luego vi la foto editada de un fan cuando tenía el pelo verde. Era el color de cabello que tenía, que simplemente me lo cambiaron, y dije: ‘¡Ah, está tan morboso, lo quiero!"”, agregó.

Al principio la artista estaba escéptica, porque aseguraba que su cabello estaba en malas condiciones: “Pensé que me lo quemaría todo si lo intentaba, pero lo hice”.

A fines del mes pasado, Eilish presentó “Your Power”, el último adelanto de su nuevo disco, con un videoclip dirigido por ella misma.

Las expectativas sobre su próximo trabajo son altas: “When we all fll aspleep, where do we do?” (2019), su álbum debut, llegó al N°1 del Billboard 200 en EE.UU, alcanzando la misma posición en 17 países. Ese mismo año, fue el disco más reproducido de las plataformas digitales.