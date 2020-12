La cantante estadounidense Taylor Swift, de 30 años, anunció sorpresivamente que lanzará un nuevo álbum en horas de este jueves, luego de haber publicado recién hace cinco meses su disco Folklore.

La información llegó a través de Twitter, donde la intérprete de XXX escribió que “me alegra decirles que mi noveno álbum de estudio, y el disco hermano de Folklore, saldrá esta noche a la medianoche del este. Se llama Evermore”.

I’m elated to tell you that my 9th studio album, and folklore’s sister record, will be out tonight at midnight eastern. It’s called evermore.

📷: Beth Garrabrant pic.twitter.com/xdej7AzJRW

— Taylor Swift (@taylorswift13) December 10, 2020