Mon Laferte decidió cancelar su participación en el festival azteca Okupa Bloque Negro a raíz de una serie de denuncias de transfobia contra sus organizadores. La cita, de carácter solidario y musical, tenía como objetivo congregar ayuda hacia organizaciones integradas por mujeres.

La concatenación de hechos fue descrita por la propia cantante a través de redes sociales, donde dio a conocer su posición al respecto.

“Hace algunos días recibí la invitación para ir a visitar la @okupa_bloque_negro (ex CNDH), lugar que actualmente es un refugio para mujeres, un hogar, un espacio de resistencia contra la violencia”, señaló.

“Al recibir dicha invitación inmediatamente accedí y decidimos en conjunto hacer un pequeño concierto para recaudar ayuda (alimentos, medicina y ropa principalmente). Compartí el evento en mis redes y a los minutos de esto comencé a recibir mensajes en donde se me acusaba de posible transfobia por apoyar al bloke”, agregó.

Los reclamos contra Okupa Bloque Negro se centraban en supuestas actitudes transfóbicas del colectivo, las cuales fueron difundidas en redes sociales.

Pues si es bien desmoralizante ver que @monlaferte esté apoyando los movimientos feministas anti-trans 🙁 pic.twitter.com/jUT9DNikIy — Ophelia Pastrana 🏳️‍🌈 (@OphCourse) November 26, 2020

De acuerdo a su relato, la artista tomó contacto con las organizadoras con el objetivo de conocer su postura sobre las acusaciones, algunas referidas a casos de discriminación.

“Ayer por la tarde pude hablar con Erika (vocera de la Okupa y madre buscando justicia), le pregunté qué era lo que estaba pasando. Erika me dijo que ‘aquí el único enemigo es el patriarcado’“, recordó.

Tras la llamada telefónica, y luego de leer los reclamos en redes sociales, la chilena optó por cancelar su show en el festival.

“Llegué a la conclusión de que cada quién sabe en su corazón cuáles son sus sentimientos e ideas y que es importante respetar y tener empatía, bajo este pensamiento quiero comunicarles que he decidido no participar en el concierto”, apuntó.

A modo de argumento, la intérprete recalcó su intención de evitar las divisiones en el feminismo. “Lo que menos quisiera es que se generen discusiones, siempre he intentado unir a las personas ya sea con mi música o mis acciones”, dijo.

“Yo ya no quiero más odio, seguiré apoyando a todos los colectivos feministas, trans, LGBTTTIQ+ como lo he hecho los últimos 10 años de mi vida. También quiero que sepan que me encargaré personalmente de recolectar ayuda para la Okupa”, añadió.

“Yo ya no quiero más violencia patriarcal, yo abrazo a todxs mis hermanxs, dividirnos compañerxs no es el camino, el enemigo es otro”, remarcó Laferte.

En redes sociales, la decisión de la chilena causó debate entre sus seguidores: mientras algunos celebraron la cancelación del concierto, otros la interpelaron por no ser más enfática sobre las denuncias.