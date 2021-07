La pandemia no impidió que Harvard realizara su tradicional selección de los mejores libros de este 2021, un proceso que cada año retoman para que los veraneantes del hemisferio norte puedan distraerse con una buena obra durante sus vacaciones.

La lista considera libros que tratan de temas tan diversos como economía, ciencia, historia, incluso la música y se posicionan como las obras que todos deberían leer este año.

La selección se genera en base al impacto que han tenido en la sociedad, así como las historias que relatan y cómo entran en interacción con la sociedad actual, lo que brinda una lista para todos los gustos.

En su mayoría, son libros a los que se puede acceder a la compra a través de formatos digitales o también se pueden encontrar en librerías nacionales y se posicionan como una gran opción para las vacaciones de invierno que se avecinan. Descubre la lista que Harvard publicó hace unos días aquí:

El poder de la destrucción creativa

¿Qué impulsa el crecimiento económico? Es la pregunta que hacen los autores de este éxito que realiza un innovador análisis sobre las fuentes del crecimiento económico y además entregan una innovadora propuesta sobre cómo es posible lograr la prosperidad del capitalismo.

La publicación se genera en un minuto de crisis, cuando a nivel mundial la desigualdad está aumentando su brecha, el medioambiente continua en deterioro y además, la pandemia del Covid-19 dejó al descubierto las debilidades del sistema capitalista, que sólo sirve a unos pocos, lo que ha generado llamados a finalizar con este.

La obra que coescribe el destacado profesor en el Collège de France y London School of Economics, integrante de la Econometric Society y de la American Academy of Arts and Sciences, Philippe Aghion, en conjunto con Céline Antonin y Simon Bunel realiza un análisis al modelo económico actual, así como las raíces del crecimiento y la desigualdad, la competencia y la globalización, los determinantes de la salud y la felicidad, las revoluciones tecnológicas o el estancamiento secular.

Según lo que señaló Martin Wolf en su columna para Diario Financiero, los autores se basan 3 elementos para la “destrucción creativa”, el primero es que la innovación y la difusión del conocimiento están en el corazón del proceso de crecimiento, el segundo apunta a que los innovadores están motivados por la posibilidad un lucrativo monopolio y finalmente, que la innovación amenaza a los poderes tradicionales.

De esta forma, terminan haciendo una propuesta revolucionaria que muestra que el futuro próspero y justo está al alcance de la mano con una disruptiva propuesta, algo que Philippe Aghion analizó en conversación con Lexen, el centro formado por las Facultades de Economía y Negocios y Derecho de la U. de Chile.

Si quieres saber un poco más sobre esta publicación, puedes leer un fragmento que Planeta de Libros dispuso aquí.

La vida de Vera Rubin

La publicación de Jacqueline Mitton y Simon Mitton describe la vida de la norteamericana Vera Rubin, una de las mujeres más importantes en la astronomía mundial.

Licenciada de Astronomía en el Vassar College en 1948, intentó estudiar en Princeton, sin embargo, el programa de estudios sobre astronomía de esta casa de estudios no permitía el ingreso de mujeres, por lo que la Universidad de Cornell la recibió para que estudiara física y más tarde, se doctorara en Georgetown.

Rubin es una mujer fascinante y esta es la primera biografía a una científica pionera en la comprensión de la materia oscura. A través de un estudio de más de 15 años, descubrió que la distribución de las galaxias se concentraban en ciertas áreas y dejaban espacios vacíos en otras zonas, lo que dio una explicación a la estructura del universo, consigna Mujeres Bacanas.

La científica, que falleció en 2016, además tuvo un importante rol en la posición de las mujeres en la ciencia, defendiendo los avances de esta el área, considerando que promocionó la carrera científica de las féminas y también la contratación de estas en cuerpos docentes, conferencias e incluso, considerándolas para premios que históricamente habían sido sólo entregados a hombres.

Esta biografía detalla el trabajo, la inteligencia y la curiosidad de la científica que la ayudó a realizar una increíble contribución al mundo con su conocimiento, un libro que puede ser leído fácilmente por entendidos en el tema, así como quienes tienen el interés de descubrir a esta mujer.

De qué están hechas las estrellas: la vida de Cecilia Payne-Gaposchkin

Este libro cuenta la historia de la astrónoma inglesa Cecilia Payne-Gaposchkin, la primera científica en la hostoria que propuso que las estrellas estaban compuestas principalmente por hidrógeno, una de las más brillantes de la historia destacó InfoTechnology.

El rescate de la historia de la inglesa la realiza Donovan Moore, el autor de esta obra que muestra la vida de esta a través de una investigación que consideró hasta los viajes en bicicleta que realizaba la científica por Cambridge, Inglaterra.

Al igual que su colega Vera Rubin, luchó contra el machismo y los prejuicios que mantenían hacía las mujeres que lograban un título universitario, además de imponer su descubrimiento, si que si bien es uno de los más acertados de la historia, fue ridiculizado y puesto en duda, incluso por su colega Henry Norris Russell, quien le recomendó quitar la idea de su tesis, porque creía que era imposible, consignó BBC.

Pese a eso, logró demostrar que su descubrimiento era cierto y se ha impuesto como una de las profesionales más destacadas en su área, algo que Donovan destaca en su obra.

La Horda

La bajada de este libro es “Cómo los Mongoles cambiaron el mundo” y esa es precisamente la historia que rescata Marie Favereau-Doumenjou, una joven y destacada historiadora francesa.

La obra es la primera historia completa de la parte occidental del imperio mongol que surgió tras la muerte de Chinggis Khan, llamado La Horda, que fue tan poderoso que gobernó prácticamente toda la Rusia actual, incluida Siberia occidental, durante casi tres siglos.

Pese a su historia de logros, la Horda sigue siendo poco conocida y este libro viene a revelar parte de ese régimen flexible que impusieron, adaptándose a los cambios, captando la naturaleza social y política reconsiderando su legado al mundo e impacto en la historia, consigna Clionauta.

Según destaca el mismo libro “La Horda es el retrato elocuente, ambicioso y definitivo de un imperio poco comprendido y descartado con demasiada facilidad. Desafiando las concepciones de los nómadas como periféricos a la historia, Favereau deja en claro que vivimos en un mundo heredado del momento mongol”.

Traveling Black: Una historia de raza y resistencia

Harvard comenta que se trata de un libro extraordinario donde su autora, Mia Bay demuestra que la movilidad de los afroamericanos siempre ha sido una lucha en medio de la segregación racial que viven en Estados Unidos donde hubo leyes que restringían algo tan simple, como la posibilidad de moverse tranquilamente.

Increíblemente, las comunidad afroamericana lleva más de un siglo tratando de moverse en libertad por Estados Unidos, y este libro viene a mostrarnos cómo y por qué existieron estas restricciones raciales que se aplicaban a buses, autos, trenes o aviones.

Mia Bay rescata las historias de apoyo, pero también las olvidadas de los pasajeros que tuvieron que vivir las humillaciones de realizar algo tan sencillo como intentar transportarse, documentando una lucha que continúa en un movimiento por los derechos civiles iguales para todos.