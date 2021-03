Controversia y debate causó una denuncia de la periodista Alejandra Matus en redes sociales, donde aseguró que la cadena de supermercados Jumbo se negó a vender el primer libro del colectivo LasTesis.

“Supermercados Jumbo rechazó distribuir en sus locales el libro ‘Quemar el miedo’, de Las Tesis, publicado por Planeta”, escribió la periodista en su cuenta en Twitter, en un mensaje que rápidamente se convirtió en viral.

En redes sociales, el tweet se ha convertido en uno de los temas más comentados del día, suscitando un debate a favor y en contra de la medida.

En la antesala del Día Internacional de la Mujer, el colectivo porteño hizo su debut editorial con un lanzamiento que tuvo eco no sólo en Latinoamérica, sino en gran parte del mundo.

“Quemar el miedo” (Planeta 2021) fue lanzado simultáneamente en librerías de todos los países de habla hispana, con derechos de publicación que ya fueron adquiridos en Alemania y Estados Unidos incluso antes de su venta general.

“Nosotras elegimos el arte como resistencia. Nosotras hemos sido perseguidas y violentadas por decir lo que pensamos. Nosotras nos cuidamos entre nosotras. Sabemos que, en parte, hemos tenido la suerte y los privilegios que otras y otres no, porque estamos vivas”, escriben las cuatro integrantes: Daffne Valdés Vargas, Paula Cometa Stange, Lea Cáceres Díaz y Sibila Sotomayor Van Rysseghem.

“Nosotras nos negamos a seguir siendo cómplices de todo tipo de violencia, opresión e injusticia patriarcal; la misma que expondremos ante ti en este libro”, agregan a modo de introducción del título, descrito por ellas mismas como un “manifiesto”.

Tras la denuncia de Matus sobre la distribución de “Quemar el miedo”, BioBioChile tomó contacto con Cencosud, consorcio multinacional controlador de la cadena de supermercados, desde donde especificaron que “Jumbo no hará declaraciones al respecto”.

Desde Editorial Planeta, por su parte, sello responsable de la publicación del libro, ratifican que este no fue codificado por Jumbo, y que hoy no está disponible en sus sucursales. O sea, que no es parte de su catálogo.

Al margen de esta polémica, el título continúa siendo uno de los más cotizados de la industria local.

En el ránking de la Revista de Libros de El Mercurio, dependiente del suplemento Artes y Letras del mismo diario, entre el 12 y 18 de marzo “Quemar el miedo” se ubicó como el séptimo libro de no ficción más vendido.