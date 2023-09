Aunque te pueda resultar insólito o hasta gracioso, el mundo del arte vive una pelea de larga data por los derechos de autor de los colores.

Todo comenzó en 2016, cuando un connotado artista inscribió un color en particular que revolucionó el mundo del arte con impresionante cualidad.

El resultado de su trabajo resultó admirable para muchos, sin embargo, en el mundo artístico desató una guerra sin precedentes.

Alegatos que continúan hasta hoy y todo por quién puede usar ciertos colores, con ataques directos y respuestas que rayan en lo infantil en una de las discusiones más sabrosas del arte.

La inscripción de los derechos de autor que comenzó la guerra de los colores

Para lograr entender la pelea por los derechos de autor de los colores hay que remontarse a 2016.

Ese año Anish Kapoor, el artista angloíndio famoso por ser el autor de “The Bean”, la escultura que está en Chicago, cuyo nombre real es “Cloud Gate”, lanzó el negro más negro que existía en el mundo.

Se trata de “Vantablack”, un material que trabajó en conjunto con la empresa de investigación científica Surrey NanoSystems y que promete ser el color negro más negro del mundo, consignó The Collector.

Tal es su oscuridad que absorbe un 99,965 de la luz visible y parece más bien que en la superficie donde se pone es un agujero al infinito.

“Ventablack” se generó en un principio como un material para el uso en la ingeniería, sin embargo, Kapoor vio potencial y lo llevó a obras de arte como “Descent Into Limbo”, una instalación de paredes y una puerta, frente a esta hay un agujero negro que parece transportarte a otro mundo.

Aunque causó admiración con su creación, Anish Kapoor también comenzó la controversia más grande del arte, al inscribir, junto a Surrey NanoSystems, los derechos exclusivos para el uso artístico de este material que genera este particular color.

El mundo del arte reaccionó de inmediato, ya que eso impedía el uso libre de este color en sus obras, lo que bloqueaba sus posibilidades de crear, pero también debían pagar si querían usar este color.

Y ahí es cuando comenzó la guerra por los derechos de los colores.

Stuart Semple: al ataque de los colores

Que nadie pudiera usar libremente el “ventablack”, el material del color negro más negro del mundo, causó que muchos artistas se molestaran, pero el caso de Stuart Semple llegó un paso más allá.

Stuart Semple es un artista británico que se dedica a la pintura. Molesto ante la acción de Kapoor ideó un plan que no muchos habían pensado en ese momento: creo un nuevo color.

Se trata de “Pinkest Pink”, un rosa más rosa del mundo, un pigmento tan rosa que Barbie estaría feliz usándolo y aunque ella sea una muñeca lo podría comprar a través del sitio web del artista.

Esto porque Stuart puso el color a disposición de todos quienes estuvieran dispuestos a pagar una suma razonable por el producto, menos a una persona en todo el mundo, Anish Kapoor.

Cómo se asegura que no sea Anish Kapoor el que está adquiriendo el producto, eso es sencillo, tiene una cláusula.

“Al agregar este producto a su carrito, confirma que no es Anish Kapoor, de ninguna manera está afiliado a Anish Kapoor, no está comprando este artículo en nombre de Anish Kapoor o un asociado de Anish Kapoor. Hasta donde usted sabe, informa y cree, esta pintura no llegará a manos de Anish Kapoor”, señala el comunicado exclusivo para los clientes que ingresan a su web.

El objetivo es devolverle la mano al artista que compró los derechos exclusivos del “Ventablack”, bloqueando el uso de este color.

Anish contraataca a través de Instagram

La popularidad de la respuesta del mundo a la acción de Semple fue tal que el frasco rosa se vendió rápidamente y sus expectativas se superaron considerablemente, tanto que tuvo que aumentar su producción.

Pero, tal como si se tratara de una pelea de adolescentes, Anish Kapoor quiso ser el último en reír en esta discusión.

Para eso colgó en su perfil de Instagram una imagen que conmocionó al mundo del arte.

Se trata de un tarro abierto del pigmento “Pinkest Pink” de Stuart Semple en polvo y su dedo del medio usando este pigmento, una imagen que muchos calificaron de inmadura de su parte.

Kapoor continuaba su batalla, lograba tener el pigmento que le estaba prohibido y además, se burlaba públicamente de Stuart y por tanto, de todo el mundo artístico que estaba en contra de su accionar.

Esto desató la respuesta de Semple que no se quedó tranquilo mirando la imagen, sino que dijo “manos a la obra” y comenzó a crear una respuesta que dejó con la boca abierta a todos.

Los colores son de todos, menos de quien tiene derechos exclusivos

Probablemente, Stuart Semple pensó esta frase cuando pensó en la contra respuesta a su ahora archienemigo, Anish Kapoor.

Esto porque la foto generó que muchos artistas lo llamaran para que creara un nuevo pigmento que pudiera ser la respuesta perfecta para Kapoor, así es como apareció el “Black 2.0”.

Según consigna The Guardian, se trata de “la pintura acrílica negra más negra”, tan negra como “ventablack”, pero que disponible para todo el mundo.

Sin embargo, no es el único color que creó Stuart, también está Black 3.0, “Diamond Dust” que es el brillo más brillante del mundo, “Mirror”, la pintura cromada tipo espejo más espejada del mundo, “White”, la pintura acrílica más brillante del mundo o “Gold”, “el oro más oro del mundo”, entre otros.

Todos estos colores están disponibles para todos en su web, menos para su archienemigo, Anish Kapoor.

Aunque la guerra comenzó en 2016, siete años después, aun al ingresar a su web oficial, aparece el aviso de que no puedes comprar sus productos si estos de alguna manera llegan al “acaparador de colores Anish Kapoor”.

El negro más negro del mundo es del MIT

“Ventablack” quedó atrás como el “negro más negro del mundo”, ya que el Centro de Arte, Ciencia y Tecnología del MIT creo el material “negro más negro del mundo”.

Según publicaron en su web, se trata de un “material está hecho de nanotubos de carbono alineados verticalmente, o CNT, filamentos microscópicos de carbono, como un bosque borroso de árboles diminutos, que el equipo cultivó sobre una superficie de papel de aluminio grabado con cloro”.

La capacidad de absorción de la luz es del 99,995%, superando a “Ventablack”, por lo que lo convierte en el material más negro jamás registrado.

Los investigadores publicaron su creación en la revista “ACS-Applied Materials and Interfaces”, pero también llevaron encargaron al artista Diemut Strebe una obra de arte que se llevó a la Bolsa de Valores de Nueva York donde la exhibieron bajo el nombre “La redención de la vanidad”.

Es un diamante amarillo natural de de 16,78 quilates de LJ West Diamonds, avaluado en dos millones de dólares, que fue recubierto con el nuevo material negro.

Muchos dicen que la publicación de la obra es una declaración ante las acciones de Kapoor, pero los científicos del MIT no realizaron declaraciones al respecto.

Sin embargo, el material se utilizará en aeronáutica, así lo confirmó a Gizmodo Brian Wardle, quien destacó “Los materiales muy negros se pueden usar en las ciencias ópticas y espaciales. Por supuesto, los artistas también han estado interesados en el negro desde antes del Renacimiento”.

Y de esta forma Anish Kapoor se quedó detrás en la carrera por obtener el color negro más negro del mundo.