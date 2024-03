La ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Carolina Arredondo, encabezó este martes la ceremonia de entrega del premio Maestra y Maestro Artesano 2023 en el Salón Montt Varas en La Moneda.

Este reconocimiento premia y pone en valor el trabajo de artesanas y artesanos de excelencia, quienes, por su vida, trayectoria y el valor cultural de sus creaciones, constituyen parte fundamental de la identidad y patrimonio cultural del país.

“Como Gobierno y Ministerio de las Culturas les agradecemos por su enorme trabajo, y a la vez, reafirmamos nuestro compromiso con el fortalecimiento de su oficio y disciplina. Con ese foco, continuamos avanzando en la tramitación de la Ley de Artesanía, proyecto que hace pocos días fue aprobado en la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados y que próximamente pasará a la Comisión de Hacienda para luego ser votado en sala”, dijo la ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Carolina Arredondo Marzán. “Esta iniciativa saldará una deuda histórica con el sector, quienes han demandado hace décadas un marco legal que reconozca, fomente y apoye a los artesanos y artesanas como creadores y transmisores de tradiciones, conocimientos, identidades y materialidades”, comentó la ministra.

Reconocimientos

En su convocatoria 2023, el reconocimiento recayó en la artesana Matilde Painemil Millanao en la categoría Tradicional y en el artesano Alfonso Moya Sánchez en la categoría Contemporáneo, ambos de la región de La Araucanía. La iniciativa también distinguió a Génesis Paichil Rogel como Artesana Aprendiz.

La categoría Tradicional se otorga a un artesano o artesana del oficio que domina la totalidad del proceso productivo de una disciplina artesanal, cuyo saber ha sido transmitido por al menos dos generaciones, y la artesanía es su principal medio de subsistencia. Mientras que la categoría Contemporáneo se otorga a un artesano o artesana del oficio que domina la totalidad del proceso productivo de una disciplina artesanal, que cuente con una proposición creativa vinculada a la innovación relacionada al uso del material, el diseño y/o el proceso de producción relacionado a nuevos lenguajes.

Con esta entrega ya son 15 maestras y maestros artesanos reconocidos desde el año 2012. La vida y obra de ellos y ellas, reafirma la importancia de mantener vivo este maravilloso oficio y disciplina mediante su traspaso, la continua innovación y la aparición de nuevos y nuevas exponentes.

Artesanos reconocidos

Matilde Painemil Millanao reconocida hoy como Maestra Artesana Tradicional, cuenta con una trayectoria de más de 50 años. Tejedora y heredera de la tradición textil mapuche, su oficio y modo de vida habla de la historia de su pueblo. Una obra y legado que ya ha sido distinguido por el Ministerio previamente con la entrega del Sello de Excelencia a la Artesanía 2008 y el Sello de Excelencia a la Artesanía Indígena 2017, además del Reconocimiento de Excelencia a la Artesanía del Cono Sur de la UNESCO.

“Muchas gracias a toda la gente de la artesanía, gente que me acompaña y que me conoce. Ojalá que sigan trabajando y que puedan tener su propio sello no sólo en lo textil, sino que también en la alfarería y en todo tipo de trabajo”, dijo Matilde Painemil luego de recibir su reconocimiento.

Alfonso Moya Sánchez, distinguido como Maestro Artesano Contemporáneo 2023, lleva más de 25 años innovando en este oficio y disciplina a partir de su trabajo artístico con la madera. Esta gran trayectoria ha sido refrendada, además, con la obtención de tres Sellos de Excelencia a la Artesanía, los años 2018, 2019 y 2022, como también el Reconocimiento de Excelencia a la Artesanía del Cono Sur de la UNESCO y su participación en la exposición Revelaciones en París.

“La artesanía tiene la virtud de ir creando, de ir haciendo y compartiendo historias con cariño, con amor, con mucho placer. La artesanía es algo que constantemente está avanzando, es lo que nos pasa. Cuando una artesanía nos emociona, es porque se convirtió en una obra y es parte de nuestra historia”, dijo Alfonso Moya.

Premio Artesana Aprendiz 2023

Génesis Paichil Rogel, quien recibe el Premio Artesana Aprendiz 2023, en sus 10 años de formación en la alfarería tradicional mapuche, ha realizado un importante trabajo en la revitalización de esta cultura.