Maite Alberdi, directora de “La Memoria Infinita”, entregó sus primeras declaraciones tras ser nominada a los Premios Óscar 2024 en la categoría “Mejor Documental”.

“No me lo esperaba. Realmente fue una sorpresa, en un año muy competitivo”, comentó desde Utha, Estados Unidos, en una rueda de prensa a la que tuvo acceso BioBioChile.

“Aún no lo puedo creer ni entender, es muy especial, excepcional. Es una categoría a la que hay que dar contexto: a diferencia de otras categorías, este año había 167 películas, y éramos la única en español. Eso me llena de orgullo: haber encontrado un lugar en una sección que siempre ha estado muy cerrada. Y sentir que mi filmografía tiene un espacio ahí”, agregó.

Sobre las loas, reseñas y reacciones internacionales que ha generado el filme, que ya se ha estrenado en más de 40 países, Alberdi reflexionó: “Si bien es una película que tiene mucho de historia local, también es una historia de amor. En muchas funciones se me acerca el público y me dicen que tienen un familiar con Alzheimer. Son tantas personas que uno se pregunta: ¿Dónde están esas personas en la sociedad? Porque no las vemos”, dijo.

¿Qué se está haciendo bien en Chile para tener dos nominaciones al Óscar?

(R): Se están haciendo las cosas bien y hay muchos desafíos… Haber tenido tres películas como posibles candidatas al Óscar (sumando “Los Colonos”) habla de que es una industria diversa, muy exitosa y versátil. Cuando a uno le va bien, le va bien a la industria.

Maite Alberdi: “Me conmueve haber llegado aquí, ese es mi premio”

(P): ¿Qué viene ahora en la carrera de Maite Alberdi?

(R): A los periodistas les encanta esa pregunta (ríe). Tengo hartas cosas en carpeta, en desarrollo y en distintas etapas. Lo más insólito de esta campaña es que la mayoría empezó en agosto, pero nosotros ganamos Sundance en enero de 2023, entonces ha sido un año donde Paulina (Urrutia) y el equipo ha estado recorriendo el mundo dándole visibilidad y permanencia a la historia, en un trabajo que es de estar expuesto… Lo que viene para mí, ahora, es estar hacia adentro, creando, para luego volver al mundo.

(P): ¿Qué fue lo más difícil del rodaje de La Memoria Infinita?

(R): Lo más difícil fue no saber si la íbamos a terminar. Nos agarró la pandemia, y enviarle la cámara a la Pauli fue un salvavidas, pero no sabíamos si iba a ser un material salvable. Lo más desafíante fue ir descubriendo la película, y no estar seguros de que la teníamos. Me gustaba estar con ellos, pero no teníamos la certeza ni el control de un resultado.

(P): ¿Qué te parecen los demás nominados en la categoría?

(R): Estoy sorprendida por los nominados, siempre me enviaban las predicciones y no estábamos en las predicciones. Entonces aprendí a no creer en las apuestas, pero estoy sorprendida porque había documentales de ‘celebrities’ gringas que eran los “pesos pesados” y no quedaron. Entonces, sin ‘celebrities’, quedó una lista más competitiva. Seguimos siendo una película independiente y en otro idioma, que es una barrera grande, pero sentimos más posibilidades que en otros contextos.

(P): ¿Cómo continúa ahora la campaña?

(R): Estar nominada es un premio gigante, ese ya es el premio. Me conmueve haber llegado aquí, ese es mi premio, estar acá, nos tenemos que sentir todos orgullosos de la película y de que Chile esté ahí en esa categoría, y que esté en Mejor Fotografía también. Necesitamos apoyo en Chile para tener visibilidad en Estados Unidos.