Desde el 18 de enero y hasta el 18 de febrero, quienes transiten por la ruta que comunica Vicuña con Montegrande podrán disfrutar de un particular avistamiento nocturno. Las laderas del camino serán intervenidas por la artista visual Claudia Vásquez con textos que evocan el imaginario del destacado neurobiólogo, filósofo y budista, Francisco Varela (1946–2001), reconocido mundialmente por su aporte científico e intelectual.

Camino a Montegrande, a propósito de Francisco Varela

La intervención Land Art, eje que articula la iniciativa “Camino a Montegrande, a propósito de Francisco Varela”, se volverá visible sólo en las noches gracias a un conjunto de luces que utilizan energía solar para su funcionamiento, generando una experiencia única para los espectadores. La obra será emplazada específicamente, en el Cerro Peralillo, Ruta D41, Km. 65, Vicuña y Cerro El Fraile, Ruta D485 740, Montegrande.

“Este proyecto es entendido como un viaje, como una acción creativa orgánica que posee un espíritu propio, que solo tiene la posibilidad de acontecer a partir de la relación interdependiente entre sus partes”, señala Vásquez, creadora y directora de la iniciativa. En esta experiencia se integran libremente la pieza, las personas que la observan y las incontables emociones e interpretaciones que pueden surgir de este encuentro.

Claudia Vásquez y Francisco Varela

Durante su trayectoria, Claudia Vásquez ha realizado instalaciones, performance e intervenciones, en países como Brasil, Austria, Italia, Francia y Portugal, entre otros. Destacado es su trabajo en Land Art, corriente que se caracteriza por crear obras en la naturaleza, labor influenciada por artistas estadounidenses como Dennis Oppenheim y Walter de Maria.

Desde el 2006, ha desarrollado diversas piezas creativas, las cuales se han nutrido de las investigaciones de Francisco Valera. Nociones de impermanencia, memoria y experiencia han sido determinantes para el desarrollo material, conceptual y contextual de sus obras.

La iniciativa “Camino a Montegrande, a propósito de Francisco Varela”, contempla además una intervención urbana en la calle principal de Montegrande, la cual se extenderá por 100 metros de largo y será construida en forma colaborativa con la comunidad. La actividad se realizará el 19 de enero a partir de las 22:00hrs y será coordinada por Eliana Marín. Asimismo, se desarrollará un programa de coloquios manera de extensión del proyecto.

Itinerario

18 y 19 de enero

“Ver no es un problema del ojo”, Auditorio Francisco Varela (Ruta D485 740), 19:30hrs.

Carolina Castro, Investigadora y curadora, docente U. Finis Terrae y Doctora en Historia del Arte de la Universidad Autónoma de Madrid; Juan Carlos Letelier, Docente U. Chile, investigador en Neurofisiología y Doctor de la City University of New York; Adrián Palacios. Docente U. de Valparaíso, investigador en Neurociencia y Doctor en Neurociencia, Université de Pierre et Marie Paris VI, France.

20 de enero

“¿Estás ahí?”, Viña Cavas del Valle (Ruta D485 Km 14), 20:00hrs.

Amy Cohen Varela, psicóloga y directora de la organización “Mind & Life Europe” y Claudia Vásquez, artista visual, directora del proyecto y Magíster en Estudios Internacionales, U. de Chile. A su vez, será exhibido el film “Autobiography, and ora anthlogy by Francisco Varela”, del director suizo Franz Reichle.