Una serie de novedades se han anunciado como parte del proyecto “Innovación para la Comercialización de la Ruta Camino a Gabriela Mistral”, el que tiene como objetivo potenciar la ruta de la Premio Nobel desde un punto de vista turístico.

El proyecto tiene tres grandes ejes: implementar una propuesta de trabajo colaborativo entre los distintos actores ligados a la ruta, para la elaboración de propuesta turísticas relacionadas con el patrimonio de Gabriela Mistral; entregar asistencia técnica para el mejoramiento de los productos turísticos que componen la ruta; y elaborar una estrategia de posicionamiento y difusión para el producto turístico Gabriela Mistral.

“Desde 2009, el Gobierno Regional de Coquimbo sostiene el programa ruta patrimonial Camino a Gabriela Mistral”, destaca el intendente regional, Pablo Herman, quien, en su calidad de arquitecto, estuvo a cargo del programa entre 2010 y 2012. “Es una iniciativa de puesta en valor de patrimonio única en Chile, que vincula edificaciones y espacios públicos relacionados íntimamente con la vida y obra de Gabriela Mistral en su región natal. Lugares donde, documentadamente, se sabe que ella residió, trabajó o tuvo experiencias de vida significativas”, señala.

Una renovada ruta

El actual encargado de la ruta, Pablo Portilla, explica que el circuito está constituido “por 10 puntos, que se extienden por cuatro comunas: Coquimbo, La Serena, Vicuña y Paihuano. Hemos trabajado con cada una de las instituciones que son propietarias o administradoras de esos sitios, para desarrollar distintas actividades en el ámbito de la cultura, pero también nos interesa ponerlas a disposición del turismo. Esto último ha estado siempre como objetivo, pero nunca se ha logrado concretar plenamente. Por eso buscamos una asesoría técnica especializada, y ahí es donde se generó la oportunidad de trabajar con la Universidad Andrés Bello”.

“Para la puesta en marcha del proyecto se identificaron tres áreas de trabajo. Una tiene que ver con el mejoramiento de los lugares desde la perspectiva turística, en el sentido que la visita en sí misma sea interesante, es decir, que desde el punto de vista turístico sean experiencias que diferencien un lugar del otro, que era algo que no sucedía hasta ahora. Uno iba a los sitios A, B, C o D y en todos los lugares te contaban la misma historia. Y si un turista, que tiene un tiempo muy limitado, visita uno y en el siguiente sitio le cuentan lo mismo, lo más probable es que decida no visitarlo. De este modo, solamente algunos de los sitios tienen mucho público y otros nada”, dice Maísa Prieto, docente de la UNAB y directora ejecutiva del proyecto.

Según Ximena García- Huidobro, coordinadora del proyecto, “se seleccionaron seis hitos que tienen más posibilidades de éxito desde el punto de vista turístico en el corto plazo: la Casa de las Palmeras, en La Serena; la Casa de la Cultura y Biblioteca Pública, la Plaza y el Museo, en Vicuña; y la Casa-Escuela y el Mausoleo, en Montegrande, comuna de Paihuano”.

Gabriela más allá del Nobel

Si bien se trabaja para que cada lugar tenga una temática distinta, éstas deben alinearse con un metaconcepto de la ruta, uno que habla de una Gabriela Mistral mujer trabajadora y sumamente vanguardista. “Estamos trabajando para que se genere un conocimiento más profundo de quién es la autora. No se busca hacer el posicionamiento de una Gabriela Mistral ganadora del Premio Nobel, que es una imagen un poco lejana para el público. Normalmente sucede eso y la gente no logra conectar emocionalmente con ella”, dice Prieto. “Esta ruta pretende mostrar a una mujer muy perspicaz y que se maneja por el mundo con mucha habilidad. Ese lado desconocido es en el que se basa el posicionamiento. Es como decir ‘¿saben qué?, Gabriela Mistral era una persona que salió del valle de Elqui, de una aldea chiquitita, y logró todo eso’. Es algo inspirador”, agrega.

De los seis hitos seleccionados por este proyecto, se espera que, en abril próximo, para la celebración del natalicio 132 de la autora, quede implementada una nueva experiencia turística en la Casa de las Palmeras, ubicada en la concurrida Avenida Francisco de Aguirre, a medio camino entre el centro y la playa. Dicho recorrido no tendrá una audioguía típica, sino un audioteatro, que interpelará al público de un modo particular. Asimismo, en la casa se podrá acceder a más información, gracias a códigos QR que se colocarán en dos tótems y un mapa con información de la trayectoria profesional de Gabriela Mistral.