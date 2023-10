Por Roberto Manríquez

Rushkoff (62) es un escritor, columnista y profesor de cultura virtual en la Universidad de Nueva York. Psiconauta, es uno de los principales teóricos del cyberpunk. Colaborador habitual de la revista Times y del periódico New York Times, Douglas Rushkoff cree que la elite ya ha hecho suya aquella sentencia atribuida tanto a Fredric Jameson coma a Slavoj Zizek: es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo.

El académico explica en esta entrevista por qué los ultra millonarios, como en las caricaturas más predecibles, “tienen la fantasía de ir a Marte, a una isla, bajo tierra o de cargar su cerebro en un ordenador. Piensan así, juegan así, fantasean así”. Autor de más de una veintena de libros, el último, “La supervivencia de los más ricos”, contiene una anécdota inquietante.

¿Podrías contarnos esa anécdota sobre cómo terminaste conociendo a 5 multimillonarios en 2017 y las conclusiones del encuentro?

“Fui invitado a un resort súper lujoso para dar una conferencia magistral a lo que asumí serían unos cien banqueros de inversión. Después de mi llegada, fui conducido a lo que creía que era el camarín. Pero en lugar de estar conectado a un micrófono o llevado a un escenario, simplemente me senté en una mesa redonda, sencilla.

“Mientras tanto mi audiencia era traída hacia mí: cinco hombres súper adinerados, todos hombres, del escalón superior del mundo de los fondos de inversión. Después de una breve charla introductoria, me di cuenta de que no tenían interés en la información que había preparado sobre el futuro de la tecnología. Habían venido con sus propias preguntas.

“Comenzaron de manera inocua. ¿Ethereum o bitcoin? ¿La computación cuántica es una cosa real? Sin embargo, lentamente se adentraron en sus verdaderos temas de preocupación: ¿Qué región se verá menos afectada por la próxima crisis, Nueva Zelanda o Alaska?

“Me di cuenta de que estos hombres, los más ricos y poderosos que jamás había conocido, se sentían impotentes para influir en el futuro. Se estaban preparando para un futuro digital que tenía mucho menos que ver con mejorar el mundo que con trascender por completo la condición humana y aislarse de un peligro muy real y presente de cambio climático, aumento del nivel del mar, migraciones masivas, pandemias globales, pánico nativista y agotamiento de recursos. Para ellos, me di cuenta, el futuro de la tecnología se trata realmente de una sola cosa: escapar.

“Eso es lo que realmente significa toda esta carrera para hacer crecer la tecnología y el dinero a tasas exponenciales. Quieren dejar atrás al resto de nosotros. Tienen miedo de la humanidad y quieren trascenderla.”

Si la élite tecnológica se está preparando para una suerte de fin de la vida civilizada ¿Crees que debemos tomarlo como una advertencia seria?

“Sí, pero no como una advertencia sobre el fin del mundo. Es una advertencia sobre lo peligrosos que son. Estas personas están creando las plataformas en las que llevamos a cabo nuestras vidas y negocios.

“Elon Musk decide qué país puede usar su sistema de satélites y hasta qué punto se le permite usarlo en el campo de batalla. Desafió al ejército de Estados Unidos y se negó a proporcionar a Ucrania los datos del campo de batalla que estaban solicitando.

“Mark Zuckerberg realmente cree que el Metaverso es donde pasaremos nuestro tiempo, su Metaverso. Pero su modelo a seguir es Augusto César. Supongo que deberíamos alegrarnos de que no sea Calígula, pero sigue siendo un dictador.

“También debemos tomarlos en serio en la forma en que se están dando cuenta de que sus propias empresas están creando estos problemas insolubles. El objetivo de juego para estos hombres es ganar suficiente dinero para escapar del daño que están creando al ganar dinero de esta manera. Se han dado cuenta de que, si seguimos en la misma trayectoria, todo colapsará. Pero esto solo significa que debemos cambiar de dirección. No podemos ser como ellos. No hay escape. Ni para ellos ni para nadie.

“Suecia utiliza el ejército para contener el crimen, hay una ola de saqueos en Estados Unidos, un aumento de la violencia en el mundo occidental, junto con el cambio climático que ha comenzado a ser notorio. ¿Son signos apocalípticos o efectos del neoliberalismo extremo? ¿Por qué, en lugar de abordarlo (el neoliberalismo), preferimos hablar del apocalipsis?

“Hay muchas ideas diferentes en esta pregunta. Creo que debemos desglosarlas, discutirlas individualmente y luego ver cómo encajan juntas: Suecia usó el ejército para contener el crimen. Hay una ola de saqueos en Estados Unidos. Hay un aumento de la violencia en Occidente. El cambio climático está siendo notorio. El neoliberalismo exacerba la división de riqueza entre ricos y pobres. No enfrentamos generalmente el neoliberalismo, sino que entramos en pánico por el fin del mundo.”

Bien. Creo que estás diciendo que todas estas cosas: el crimen en Suecia, los saqueos en Estados Unidos y el cambio climático, entre otras, se toman como indicaciones del fin del mundo. Las personas tienden a saltar a conclusiones apocalípticas en lugar de darse cuenta de que el neoliberalismo (o el capitalismo) desempeñan un papel importante en las divisiones extremas de la riqueza, la extracción de valor y la pérdida de sentido y comunidad en nuestra sociedad.

“Esto se debe a que no se dan cuenta de que vivimos con el capitalismo corporativo extractivo como una suposición subyacente de nuestra sociedad. No pueden verlo.

“He estado dando charlas en las que sugiero que las personas se presten herramientas entre sí para fabricar menos cosas. Solo necesitamos una cortadora de césped en cada manzana. En lugar de comprar un taladro para hacer un agujero en la pared, puedes pedir prestado uno a tu vecino.

“Cuando explico esto, alguien siempre se levanta y dice: “Sí, pero ¿qué pasa con la empresa de taladros?” No pueden imaginar un mundo en el que quizás trabajemos menos. Creen que los seres humanos están al servicio del modelo económico, en lugar de creer en la posibilidad de cambiar el modelo.”

¿Por qué, con toda esta información, Elon Musk ha decidido intensificar su apoyo a extremistas de derecha y desconfiar de la ciencia?

“Bueno, eso es un poco complejo. No sé si sabe que está alentando a extremistas de derecha. No creo que piense en la política de esa manera. Es más un provocador. Le gusta provocar a la gente. Siente que hay demasiadas reglas. Le gusta romper las reglas.

“No tiene una estrategia política coherente. Cuando se trata de publicaciones en redes sociales, es más como un niño. Creo que cree en la ciencia, pero piensa que las instituciones científicas, todas las instituciones en realidad, están corrompidas y son sospechosas.”

Has desalentado entre los estudiantes el deseo de obtener ganancias exorbitantes, ¿por qué?

“Bueno, uno de los problemas en nuestro mundo hoy en día es la extrema división de la riqueza. Ahora hay miles de multimillonarios. En mi opinión, los multimillonarios tienen dinero en exceso. Creo que podrían estar perfectamente bien con solo unos cientos de millones de dólares. Incluso podrían llevar vidas felices y muy acomodadas con solo 50 o 100 millones de dólares. Y si pudieran hacer ese gran compromiso e imaginarse siendo felices con solo 50 o 100 millones de dólares, se abrirían muchas nuevas posibilidades para ellos.

“Podrían crear empresas que no necesitan crecer sin parar. Podrían adoptar estrategias empresariales mucho menos perjudiciales. Si Google hubiera dejado de crecer cuando sus fundadores eran solo pequeños multimillonarios, no habrían tenido que convertirse en una empresa de vigilancia. Podrían haber seguido siendo un motor de búsqueda, proporcionándonos resultados mucho más precisos que necesitamos, y no perjudicando el tejido de la sociedad espiando nuestras actividades y llevándonos a extremos separados.

“Pero los fundadores habrían tenido que sentirse seguros con solo unos pocos cientos de millones de dólares en sus cuentas. Así que estoy trabajando con estudiantes de escuelas de negocios para que reduzcan sus objetivos y vean si pueden ser felices con solo 50 o 100 millones de dólares. Les explico que tendrían carreras mucho más felices y una probabilidad mucho mayor de éxito.”

En su último libro habla de “la Mentalidad”. ¿Cómo la definiría?

“Es mejor comprenderlo a través de las historias del libro. De manera más simple, es la creencia de que la tecnología puede controlar a los seres humanos y a la naturaleza misma.

“Es la creencia de que, con suficiente dinero y tecnología, los hombres adinerados pueden vivir como dioses y trascender las calamidades que afectan a todos los demás. Es una forma de aplicar la “estrategia de salida” de una startup del Silicon Valley a la civilización misma.

“Se caracteriza por el miedo a la naturaleza y a las mujeres, la fe en la tecno-solucionismo, la creencia de que debemos seguir avanzando más rápido para sobrevivir. Es la creencia de que todo lo que tiene valor debe ser poseído y dominado.

“Las personas que tienen esta mentalidad temen a la inteligencia artificial porque creen que la IA hará con ellos lo que ellos mismos han estado tratando de hacernos a nosotros.”