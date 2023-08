En una edición marcada por “la ciudad y sus memorias” y la conmemoración de los 50 años del Golpe, se realizó el lanzamiento de Festival OH! Stgo, con sus recorridos, actividades y datos inéditos recogidos en su sitio web y una guía impresa con todos los detalles.

Festival OH! Stgo realizó el lanzamiento de su sexta edición y presentó los detalles y datos inéditos de sus recorridos en www.ohstgo.cl y a través de una guía impresa. En el programa de este año, destacan más de 160 espacios participantes de las 52 comunas de la RM en una edición que se extenderá desde el 17 al 27 de agosto.

El lanzamiento se realizó desde el edificio del Gobierno de Santiago -ubicado en Morandé 93, ex edificio del Diario Ilustrado- y participaron el gobernador de la región Metropolitana, Claudio Orrego, junto a Fundación Aldea.

Sexta edición



El festival cuenta con una guía impresa con información destacada de la programación de la 6ª edición con todos los detalles. El material fue presentado en el lanzamiento, desde un lugar icónico de la capital: el edificio de la ex Intendencia de Santiago, de estilo neoclásico francés, construido el año 1916, que originalmente perteneció al Diario Ilustrado. Edificio que hoy, por primera vez, abrió sus puertas para una visita guiada por el Gobernador.

Desde este monumento histórico, Fundación Aldea, junto al gobernador de Santiago, Claudio Orrego, dieron a conocer el catálogo de 35 páginas que invita a recorrer y redescubrir la Región Metropolitana.

“Lo que no se conoce no se puede amar y lo que no se ama nunca se cuida. Este año el énfasis está en la conmemoración de los 50 años del golpe militar, en la cual queremos que la gente también conozca la memoria y la historia de Chile, como una manera también de construir un país distinto hacia el futuro, donde podamos desterrar la violencia, la intolerancia y el odio”, señaló el gobernador de Santiago, Claudio Orrego.

Programa

Durante 10 días -del 17 y 27 de agosto- se activará un circuito con alrededor de 160 espacios, con actividades que invitan a vivir la ciudad con otra mirada: a veces para sorprendernos con la belleza, otras para compartir en comunidad o incluso conmovernos desde un lado más íntimo; a través de sus historias, personas, valor arquitectónico, patrimonial, ingenieril, medioambiental y de diseño urbano. Una programación gratuita, que busca reencantar y conectar a las personas con las historias de la ciudad en la que están inmersas, considerando diversas aristas.

El programa contempla una sección dedicada a “La ciudad y sus memorias” en el marco de la conmemoración de los 50 años del Golpe, que expone sitios de memoria, rutas de derechos humanos y presenta proyectos que surgieron a partir de una visión urbana que se vio interrumpida y transformada por la dictadura militar.

Actividades

Entre las actividades, este año 18 comunas rurales destacan su entorno medioambiental y la configuración identitaria a través del valioso patrimonio cultural material e inmaterial que poseen. Desde allí se pone en contexto la crisis climática y se exploran las memorias relacionadas con el agua, incluyendo recorridos por el río Mapocho y visitas a humedales urbanos y rurales.

“Abrir las puertas de nuestras casas a desconocidos puede parecer una locura, pero esto es justamente lo que nos hemos dispuesto a hacer con OH! Stgo. Por eso, durante 10 días, les invitamos a conocer lugares que nos hablan de cómo hemos ido construyendo esta gran casa que es nuestra ciudad y nuestra región. Salgamos de nuestra zona de confort, conozcamos comunas que nunca hemos pisado y confiemos en que estas visitas nos ayudarán a proyectar un futuro más justo, inclusivo y sostenible para nuestra región” señaló Soledad Diaz de la Fuente, co directora del Festival y directora ejecutiva de Fundación Aldea.

“Previo a OH! Stgo se ha hecho un trabajo de mediación para acercar de manera más intencionada a decenas de grupos a espacios que normalmente no tienen la oportunidad de acceder. Así mismo, la guía que se presenta este año, es un recurso pedagógico de largo aliento que enseña sobre los lugares que aportan al buen vivir en las 52 comunas de nuestra región.

Por qué ser parte de OH! Stgo

OH! Stgo es una oportunidad para recorrer diversos barrios y disfrutar del pasado, presente y futuro de nuestra ciudad; conocer edificios que normalmente no son accesibles al público; invita a participar de talleres familiares para aprender sobre la ciudad y el medio ambiente. Además, abre el diálogo y la reflexión con diversos actores sociales que serán parte de conversatorios, entre ellos: arquitectos y arquitectas, vecinos, vecinas, activistas, estudiantes, artistas, cultores, familias, actores públicos, privados y comunitarios, que influyen en la calidad de vida de nuestra ciudad y región.