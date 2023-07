A los 48 años de edad falleció Jeffrey Carlson, actor que interpretó a uno de los primeros personajes transgéneros en la historia de la televisión estadounidense: Zoe Luper en la telenovela de ABC “All My Children”.

La noticia, tal como recoge el portal The Wrap, fue confirmada por el editor de Time Out New York, Adam Feldman, sin revelar la causa ni el lugar donde se produjo el deceso.

Carlson se unió a “All My Children” en 2006 como Freddie Luper, una estrella de rock británica que se hacía llamar Zarf. En la trama, los televidentes siguieron la transición de Zar, quien luego se reveló como una mujer transgénero llamada Zoe.

Tal como en la vida misma, la historia mostró cómo algunos aceptaban su camino de Zoe, mientras otros optaban por el desprecio.

En esa adversidad, tras recibir apoyo profesional, la artista regresa a Londres para continuar su transición. Por este entramado, el programa recibió un premio GLAAD Media Award en 2007.

Además de “All My Children”, Carlson destacó por una larga carrera en Broadway, que comenzó en 2002 con la obra ganadora del premio Tony “The Goat, or Who is Sylvia?”, de de Edward Albee, y una nominación al Premio Drama Desk por el musical de Boy George “Taboo”.

Carlson, graduado de la escuela UC Davis, también actuó para la Shakespeare Theatre Company en Washington DC, interpretando el papel principal de su producción “Lorenzaccio” (2005), así como en “Hamlet” y “Romeo y Julieta”.

“Enviamos nuestro amor a los amigos, familiares y colegas de Jeffrey, a aquellos que lo conocieron y lo amaron”, señaló la compañía mediante una publicación en Facebook.