Este sábado el Hospital de Puerto Montt dio a conocer el fallecimiento de Humberto Baeza Fernández, cantante chileno, también conocido como Tito Fernández o “El Temucano”, según reportó Radio Bío Bío en Puerto Montt.

Según revelaron en un comunicado, el deceso se atribuye a que el cantautor chileno contaba con varias enfermedades de base, era paciente crónico del recinto, por lo que era atendido en su hogar.

No obstante, antes de eso, el artista nacional enfrentó un largo trecho, el cual inició por el año 2018, cuando se dieron a conocer diversas denuncias por abuso sexual y violación en su contra, durante su época como líder de la secta “Tallis”.

Denuncias de violación y abuso sexual contra Tito Fernández

De acuerdo a lo declarado por las denunciantes del cantante Edith Pozo, Evelyn Gómez y Karim Zetkin, el hombre practicaba una serie de rituales con sus seguidores, mientras uno de ellos consistía en ponerles una daga en el mentón para luego abusarlas.

“Nos hizo ir con falda, porque todo era un rito. Llegamos a ese lugar, y él saca de su bolsa una daga, y además puso un tablero de ajedrez, como que arma un altar, y me hace poner el puñal aquí, bajo el mentón”, explicaron.

A lo que añadió: “Después de eso sucedió el delito. Me violó. Yo creo que pasó el tiempo y más encima me hizo jurarle que eran 7 encuentros, si no la sacerdotisa se tenía que suicidar”.

Según explicaron las mujeres, la excusa del artista era que debido a sus “características personales y astrales”, debía “prestar un servicio especial para el CIEM, el cual consistía en darle su energía al maestro”.

Fue así que, entonces, cada miércoles, el imputado le habría realizado “actos de significación y relevancia sexual consistentes en sujetar fuertemente a la víctima con sus manos para inmovilizarla, y realizar actos de relevancia y significación sexual, consistentes en darle besos en la boca, tocarle con sus manos el cuerpo (…) sin que la víctima pudiera oponer resistencia”.

Relata que, además, estos actos habrían ocurrido “bajo las amenazas de castigo e intimidación constante con una daga o espada, lo que provocaba un profundo miedo y temor en la víctima que la paralizaba e impedía defenderse y oponer resistencia”

En vista de estos antecedentes, la Fiscalía a cargo del caso pidió un total de 34 años de cárcel para Tito Fernández. Por el primer caso, El Ministerio Público solicitó una condena de 12 años; 10 años y 1 día por la segunda; y 12 años por la tercera.

La decisión del tribunal y sus últimos días enfermo

La participación de Tito Fernández en las audiencias fue variable, esto, pues el 13 de diciembre del 2021 el artista no llegó a la citación a declarar, por lo que se ordenó su detención.

Tras esto, el cantante se entregó y se decretaron las medidas cautelares de arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional por el tiempo que dure la investigación.

Luego se postergó la audiencia de preparación de juicio oral para el 16 de marzo del 2022.

Finalmente, El Temucano fue formalizado momento en que el 7° Juzgado de Garantía de Santiago decretó su prisión preventiva. No obstante, la Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago revocó la medida cautelar para el cantautor.

Hasta sus últimos días Tito Fernández alegó inocencia. Aunque admitió haber mantenido relaciones sexuales con las denunciantes, este afirmó que todas fueron consensuadas.