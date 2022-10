Durante esta jornada, varios medios de comunicación informaron la muerte del cantante estadounidense Jerry Lee Lewis a los 87 años en Memphis, esto luego de que el medio especializado en farándula TMZ lo confirmara. Sin embargo, todo se habría sido falso.

“A los 87 falleció Jerry Lee Lewis”, versaban los titulares estadounidenses masivamente replicados por el mundo, esto pues, fue uno de los íconos del rock ‘n’ roll de los 50’s.

No obstante, más tarde, fue el mismo medio estadounidense el que se corrigió: “Jerry Lee Lewis está vivo en Memphis”, escribieron.

“Nos dicen que la leyenda del rock ‘n’ roll está viva, viviendo en Memphis”, agregaron. A esto sumaron la razón detrás del error: “Hoy, temprano, alguien que decía ser el representante de Lewis nos dijo que había pasado. Ese resultó no ser el caso”, explicaron para posteriormente disculparse.

Jerry Lee Lewis is not dead … as we previously reported. https://t.co/At3olR460T

— TMZ (@TMZ) October 26, 2022