Este jueves debuta en la cartelera local la megaproducción surcoreana “Emergencia en el aire”, película que abarca el subgénero de la catástrofe aérea con actores de “El juego del calamar” y “Parasite”: Lee Byung Hun y Song Kang-ho, respectivamente.

La historia sigue los pasos del veterano jefe de policía In-ho, quien recibe el aviso de una amenaza terrorista contra un avión. Mientras investiga, descubre que el sospechoso es un antiguo investigador farmacéutico que ha desarrollado una variante letal de un poderoso virus.

“El vuelo KI501 sale del aeropuerto de Incheon hacia Hawái. El miedo y el caos se extienden rápidamente, no solo dentro del avión, sino también en tierra. Al escuchar esta noticia, el Ministro de Transporte, Sook-hee, establece un grupo de trabajo contra el terrorismo y convoca una reunión de emergencia para encontrar una manera de aterrizar el avión”, agrega la sinopsis.

“Escribí este guion, completé el casting y me preparé para empezar a filmar en un mundo en el que aún no existía el covid-19”, confesó el director Han Jae-rim (“Rules of dating”, The show must go on”, “The face reader”, “The King”).

“No pude evitar sorprenderme al ver que los eventos que había imaginado en mi mente se hacían realidad. Los desastres siempre ocurren cuando menos los esperamos. Los que vivimos en esta era ya estamos acostumbrados a la forma en que las personas pierden fuerzas fácilmente y se vuelven egocéntricas en medio de un desastre o una crisis”, dijo.

“Pero a pesar de la agitación que enfrenta la humanidad durante esta pandemia, la situación está mejorando lentamente. Espero que esta película pueda brindar un poco de consuelo y esperanza a quienes sufrieron en esta tragedia, a quienes lucharon valientemente contra ella y a todos los que en este momento estamos agotados de lidiar con la pandemia”, finalizó el director, quien estuvo seis meses en preproducción sólo ajustando detalles del diseño de producción, la cinematografía, la iluminación, los efectos visuales y la continuidad.

Mira a continuación un video del making-of de “Emergencia en el aire”: