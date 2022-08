Emergency Declaration (Emergencia en el aire, en español), es una producción que demuestra el alto nivel técnico y creativo del cine surcoreano en el género de ‘catástrofe aérea’. La película reveló sus primeras imágenes a través de un tráiler y anunció su estreno para el próximo 15 de septiembre.

Se trata de un thriller de acción en las alturas protagonizado por Song Kang-ho (de Parásitos) y Lee Byung Hun (de El Juego del Calamar). El largometraje se estrenó con aplausos en la sección oficial del Festival de Cannes.

La trama muestra al veterano detective jefe de policía In-ho, que recibe un aviso sobre un hombre que amenaza con un ataque terrorista contra un avión. Mientras investiga, descubre que el sospechoso en realidad abordó el vuelo KI501.

El criminal sería un antiguo investigador farmacéutico que desarrolló una variante letal de un poderoso virus. El vuelo KI501 sale del aeropuerto de Incheon hacia Hawái. El miedo y el caos se extienden rápidamente, no solo dentro del avión, sino también en tierra.

Al escuchar esta noticia, el Ministro de Transporte, Sook-hee, establece un grupo de trabajo contra el terrorismo y convoca una reunión de emergencia para encontrar una manera de aterrizar el avión mientras todo ocurre.

¿Cómo se creó Emergency Declaration?

“Escribí este guion, completé el casting y me preparé para empezar a filmar en un mundo en el que aún no existía el Covid-19”, confiesa el director Han Jae-rim, conocido por entregas como Rules of dating o The show must go on.

“No pude evitar sorprenderme al ver que los eventos que había imaginado en mi mente se hacían realidad. Los desastres siempre ocurren cuando menos los esperamos. Los que vivimos en esta era ya estamos acostumbrados a la forma en que las personas pierden fuerzas fácilmente y se vuelven egocéntricas en medio de un desastre o una crisis”, agrega.

“Espero que esta película pueda brindar un poco de consuelo y esperanza a quienes sufrieron en esta tragedia, a quienes lucharon valientemente contra ella y a todos los que en este momento estamos agotados de lidiar con la pandemia”, complementó.

En beneficio del realismo, el equipo de arte construyó un escenario en un avión real gracias al director de arte Lee Mok-won (Tren a Busan). Todos los diversos equipos trabajaron juntos orgánicamente para crear el aspecto más auténtico posible para brindarle al público una experiencia realista y convincente.