El cantante británico que marcó a la juventud de los 80, Rick Astley, volvió a recrear su éxito ‘Never Gonna Give You Up’ a 35 años de su lanzamiento y, según algunos fans, no ha perdido la esencia.

El artista prestó su voz e imagen para un comercial de una aseguradora y lo hizo de la mejor manera, interpretando y recreando su mayor éxito.

Para ello, el británico acudió a las mismas locaciones y vistió la misma ropa que cuando tenía veinte años y la canción recién comenzaba a sonar. Exceptuando por algunos momentos y escenarios propios para promocionar la marca.

Rápidamente, el video se viralizó en redes sociales, esto ya que a varios sorprendió el cambio físico del cantante, sin embargo, su voz se mantiene impoluta.

En pocas horas, el video cargado por la empresa aseguradora a Youtube reunió cientos de comentarios de nostálgicos fanáticos del artista y otros felicitando al encargado de marketing.

Fue en el 2016 que el artista pisó la Quinta Vergara como uno más de los cantantes anglos del festival. Sin embargo, Astley no imaginó que el entusiasmo del ‘Monstruo’ lo mantendría cantando hasta las 03:00 horas de la madrugada.

En la ocasión el británico interpretó sus mayores éxitos, haciendo bailar a grandes y jóvenes al ritmo del pop ochentero. Tal fue la marca que dejó el público y sus fans chilenos que en el 2018, dos años más tarde del show, el cantante revivió el espectáculo en su cuenta de Twitter.

“¡Hace dos años en Viña del Mar! Tuve un momento fantástico en Chile, no puedo esperar a volver. La Raja! Rick x”, escribió en ese entonces junto a un video del certamen donde interpretaba Keep Singing.

Two years ago at Viña del Mar! Had a fantastic time in Chile, can't wait to go back. La Raja! Rick x pic.twitter.com/kfKPFWGUHs

— Rick Astley (@rickastley) February 24, 2018