La curiosa versión de Foo Fighters y Rick Astley: tocaron un cover con música de Nirvana

El fin de semana pasado la banda norteamericana Foo Fighters visitó el Summer Sonic Festival de Tokio, Japón, con un concierto que quedó marcado por un curioso cruce musical: el encuentro entre la banda de Dave Grohl y Rick Astley, el célebre cantante pop de los ochenta que también actuaba en dicho evento.

La situación ocurrió en medio del recital de Foo Fighters, cuando inesperadamente llamaron a Astley para que los acompañase en una canción. Pero la sorpresa no quedó sólo ahí: en escena, se animaron para interpretar una inédita versión de un clásico del británico: “Never Gonna Give You Up“.

No contentos con ello, la alianza sumó un nuevo atractivo al cover: lo musicalizaron con las líneas melódicas “Smells Like Teen Spirit“, la emblemática canción de Nirvana. La dupla fue un suceso desde el primer minuto. Aquello lo supo Astley, que apenas se presentó gritó un eufórico “¡come on motherfuckers!“, algo que causó risas entre los integrantes del grupo.

De acuerdo al relato de Dave Grohl, la banda conoció al británico aquella misma noche, “hace dos minutos”, en lo que el ex Nirvana reconoció como “una locura”. Una vez terminada la presentación, Grohl y Astley se retrataron en una selfie que fue difundida por redes sociales.

La banda norteamericana se alista para presentar su nuevo disco, “Concrete and Gold“, uno que fue anunciado como “el más experimental del grupo”. Además, adelantaron que el álbum tendría entre sus colaboradores a la “mayor estrella de todos los tiempos”, entre muchos otros. ¿Tendrá Astley una oportunidad de aparecer en la producción?