Tres coprotagonistas de películas de Jerry Lewis acusaron al célebre y difunto actor estadounidense de acoso sexual y conductas inapropiadas durante sus experiencias laborales.

En diálogo con Vanity Fair, Karen Sharpe, Renée Taylor y Hope Holiday entregaron sus relatos sobre el cómico, con quien trabajaron cuando este tenía 30 años y era la estrella principal de Paramount Pictures.

De acuerdo a Sharpe, hoy de 87 años, Lewis la habría abordado en pleno set de filmación cuando vestía su atuendo para “The Disorderly Orderly” (1964), momento en que la tomó, la acarició y le desabrochó los pantalones.

Tras negarse a tener relaciones sexuales con el artista, la actriz incluso se ofreció a renunciar al filme para evitar incomodidades. Al regresar al set, Sharpe asegura que recibió el silencio de sus compañeros, quienes supuestamente habían sido amenazados con multas si hablaban con ella.

Hope Holiday, por su parte, conoció a Lewis por su familia y coincidió con él en “The Ladies Man” de 1961. Según su relato, tras ser citada en un vestidor, Lewis esperó a que se sentara para apretar un botón y encerrase con ella.

“Entonces él comienza a hablarme sobre sexo”, recordó Holiday, quien señaló que tras la charla Lewis comenzó a masturbarse delante de ella. “Estaba asustada…. Simplemente me senté allí y tenía muchas ganas de salir”, dijo.

En una de las escenas que grabaron al día siguiente, ella debía abofetearlo. En el set, lo hizo con fuerza y el actor lo notó. Lewis de inmediato detuvo la producción unos minutos y no volvió a dirigirle la palabra.

Las actrices Connie Stevens y Lainie Kazan, quienes también compartieron elenco con el acusado, señalaron que no fueron victimas de acoso, pero que durante sus rodajes vieron en más de una ocasión su “lado oscuro”.

Anna Maria Alberghetti, por su parte, afirmó que constantemente fue cortejada por él, lo mismo que Jill St. John, que prefirió no entrar en detalles.

“Hacer la película fue una experiencia extremadamente infeliz y decepcionante. En lugar de detallar mi amargura anterior por filmar con alguien que ya no está en este planeta, y que no puedo refutar, prefiero decir que no todos la pasaron bien”, afirmó.