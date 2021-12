Un importante logro alcanzó hoy el cine chileno en el marco de la presentación de la primera preselección de los candidatos a los Premios Óscar 2021.

En la categoría Mejor Cortometraje Animado, el audiovisual nacional se hizo presente a través de Bestia, pieza a cargo del director Hugo Covarrubias (“La noche boca arriba”).

Tal como anunció hoy la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de EE.UU, el cortometraje fue confirmado como uno de los 15 títulos que aún siguen en carrera en la prestigiosa categoría que Historia de un Oso conquistó en 2015.

Este año, en el rótulo, también fueron preseleccionados Affairs of the Art, Angakusajaujuq: The Shaman’s Apprentice, Bad Seeds, Boxballet, Flowing Home, Mum Is Pouring Rain, The Musician, Namoo, Only a Child, Robin Robin, Souvenir Souvenir, Step into the River, Us Again y The Windshield Wiper.

Según su sinopsis oficial, Bestia está inspirado en hechos reales y “se interna en la vida de una agente de la policía secreta en la dictadura militar en Chile. La relación con su perro, su cuerpo, sus miedos y frustraciones, develan una macabra fractura en su mente y un país”.

El corto fue ganador de la Competencia Latinoamericana de cortometrajes animados del Festival Chilemonos (2021) y del Premio PAOA a Mejor Cortometraje Latinoamericano en el Festival Internacional de Cine de Viña del Mar (2021).

También obtuvo el Premio Internacional Rigo Mora de Cortometraje de Animación en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara (2021) y fue coronado Mejor Cortometraje Internacional en Antofacine (2021) y en el Festival Internacional de Cine de Iquique (2021).

En Animario (España, 2021), Bestia triunfó como Mejor Cortometraje, y recientemente fue incluido en la Selección Oficial del prestigioso Festival de Cine de Sundance, entre otros logros internacionales.

Sin embargo, no todas fueron noticias positivas para el cine local: hoy, en la categoría Mejor Película Internacional de los Premios Óscar, Blanco en Blanco, la candidata chilena a la estatuilla, quedó fuera de carrera.