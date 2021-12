El cantante, multiinstrumentista y compositor argentino, Pedro Aznar, ha publicado “Carta de Amor Urgente a la Tierra de mis Hermanos”, una emotiva obra que se dirige a los votantes chilenos de cara a las elecciones presidenciales del 19 de diciembre.

Por su parte, el pianista Valentín Trujillo, el tío Valentín, interpreta un extracto del himno de Víctor Jara, “El derecho de vivir en paz”. Sin mayores discursos, y destacando el poderoso sonido del piano, instrumento que siempre lo ha acompañado, el maestro invita a votar por Gabriel Boric en esta segunda vuelta.

Carta de Amor Urgente a la tierra de mis Hermanos

El connotado artista Pedro Aznar se la juega una vez más por la política en nuestro país con un mensaje profundo que invita a la reflexión y la acción.

En el video, en el cual él mismo lee su carta, el artista expresa sus sentimientos ante este proceso ciudadano, haciéndose eco del peligroso retroceso en los derechos esenciales en Chile y recordando los dolorosos procesos que el país ha vivido durante su historia reciente.

Asumiendo su voz extranjera, pero con el cariño que siempre ha profesado por nuestra tierra, Aznar hace un llamado profundo a que los chilenos no olvidemos el dolor de nuestros hijos y el llanto de nuestras hijas. “Un canto de sirena pretende arrastrar tu nave hacia las piedras del odio, de la separación, de la necia negación de un pasado de sangre que dejaría la puerta abierta a que se repitiera el abismo”, expresa en su mensaje.

“Tú, tierra de poetas, lo sabes de sobra. No cambies los logros de tu pueblo valiente, por la cobardía de los mercaderes de un sueño acuñado en brillos falsos, no derrames tu vino a los pies de un ídolo inhumano. Todos hemos celebrado tu despertar querido Chile, no te duermas ahora en la fiebre fatal de una pesadilla”, concluye lleno de sentimiento.

Puedes ver el video a continuación

El piano del tío Valentin

Sentado al piano, como lo hemos visto por años en la televisión chilena, Valentín Trujillo, el tío Valentín, interpreta un extracto del himno de Víctor Jara, “El derecho de vivir en paz”. El mensaje musical del pianista es simple y directo, haciendo al final una invitación a votar por Gabriel Boric en esta segunda vuelta.

Valentín Trujillo es uno de los artistas más queridos de nuestro país y una figura fundamental de la música, con más de 70 años de trayectoria. Gracias a su carisma y popularidad en programas como “Sábados gigantes” y “El mundo del profesor Rossa”, el tío Valentín se ha ganado el cariño de diversas generaciones, sin olvidar que además participó en Pin Pon, programa infantil que fue cancelado en dictadura.

El video del pianista es parte de las acciones de BPM, Brigada de Periodistas de Música, agrupación autoconvocada de periodistas de música y cultura, medios musicales, agencias de prensa para las artes y realizadores audiovisuales, organizados para difundir y apoyar iniciativas culturales surgidas en el contexto de la campaña por Gabriel Boric en segunda vuelta.

Puedes ver el video a continuación