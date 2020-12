En el marco de su cumpleaños número 80, Don Francisco anunció el lanzamiento de un nuevo libro para 2021.

Se trata de Con ganas de vivir, título en el que repasará los principales hitos de las últimas dos décadas de su carrera y que se suma así a sus dos relatos autobiográficos anteriores: ¿Quién soy? (1987) y Entre la espada y la TV (2002).

“Cuento lo que me ha pasado desde el 2000 hacia adelante, como mis entrevistas con los presidentes de Estado Unidos o el término en 2015 de Sábado Gigante”, dijo el animador al diario El Mercurio.

Del nuevo volumen, uno de sus capítulos está dedicado a la dura relación que ha mantenido con su propio peso, titulado, justamente, “El peso de mi peso”.

“Habla de cómo he luchado toda mi vida con el peso, sobre todo desde los 60 años, cuando me detectaron diabetes. Me cuido mucho, como carbohidratos sólo un día a la semana, y las bebidas las reemplazo por té frío”, dijo.

En otro pasaje, también recuerda el día en que cerró su etapa con su icónico programa “Sábado Gigante”: “Ese día yo salí del estudio y me esperaban más 2 mil personas afuera, fue muy emocionante”, agregó.

A su vez, también dedicará palabras a las duras acusaciones que ha recibido en su carrera. “Uno ha sido extorsionado y me he tenido que defender. Me han demandado por acoso, también tuve que hacerme tres exámenes de ADN para demostrar que no era verdad (la paternidad que le imputaron)”, respondió.