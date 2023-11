Los rankings musicales son una herramienta fundamental para medir la popularidad y el éxito de los artistas en la industria musical. En este sentido, Billboard es una de las revistas más reconocidas a nivel mundial en cuanto a la clasificación de canciones y álbumes más populares. En su ranking Global 200, Billboard clasifica las canciones más escuchadas en todo el mundo, teniendo en cuenta las reproducciones en plataformas de streaming y las ventas digitales.

A continuación, presentamos los primeros 20 puestos del ranking Global 200 de Billboard correspondiente a la semana del 5 de noviembre de 2023:

1. ‘Is It Over Now? (Taylor’s Version) [From The Vault]‘ de Taylor Swift

2. ‘Now That We Don’t Talk (Taylor’s Version) [From The Vault]‘ de Taylor Swift

3. ‘Slut! (Taylor’s Version) [From The Vault]‘ de Taylor Swift

4. ‘Say Don’t Go (Taylor’s Version) [From The Vault]‘ de Taylor Swift

5. ‘Style (Taylor’s Version)‘ de Taylor Swift

6. ‘Bad Blood (Taylor’s Version)‘ de Taylor Swift

7. ‘Greedy‘ de Tate McRae

8. ‘Paint The Town Red‘ de Doja Cat

9. ‘Blank Space (Taylor’s Version)‘ de Taylor Swift

10. ‘Seven‘ de Jung Kook Featuring Latto

11. ‘Cruel Summer‘ de Taylor Swift

12. ‘Monaco‘ de Bad Bunny

13. ‘Si No Estas‘ de Inigo Quintero

14. ‘Suburban Legends (Taylor’s Version) [From The Vault]‘ de Taylor Swift

15. ‘Out Of The Woods (Taylor’s Version)‘ de Taylor Swift

16. ‘Welcome To New York (Taylor’s Version)‘ de Taylor Swift

17. ‘Perro Negro‘ de Bad Bunny & Feid

18. ‘Water‘ de Tyla

19. ‘Wildest Dreams (Taylor’s Version)‘ de Taylor Swift

20. ‘All You Had To Do Was Stay (Taylor’s Version)‘ de Taylor Swift

El ranking Global 200 de Billboard es una clasificación que refleja la popularidad de las canciones a nivel mundial. Para su elaboración, se tienen en cuenta diferentes factores como las reproducciones en plataformas de streaming y las ventas digitales. Este ranking es una herramienta importante para la industria musical, ya que permite a los artistas y sellos discográficos conocer el impacto y la aceptación de sus canciones en diferentes países.

Además, el ranking Global 200 de Billboard también es relevante para los fanáticos de la música, ya que les permite descubrir las canciones más populares en todo el mundo y estar al tanto de las tendencias musicales internacionales. Asimismo, este ranking puede influir en la programación de radios y playlists, ya que las canciones que ocupan los primeros puestos suelen tener una mayor difusión y exposición mediática.

En resumen, el ranking Global 200 de Billboard es una herramienta fundamental para medir la popularidad de las canciones a nivel mundial. Su relevancia radica en que refleja el impacto y la aceptación de las canciones en diferentes países, tanto para la industria musical como para los fanáticos de la música.