La próxima semana se estrenarán en los cines mexicanos las siguientes películas: “Callas – París, 1958“, “NCT NATION: To The World in Cinemas”, “Wonka“, “BlackBerry: El inicio de la historia“, “Venganza silenciosa“, “Monster“, “Hojas de otoño“, “La hija del pantano“, “No lo abras“, “Tonantzin Guadalupe: Creación de una nación“, “Caracortada” y “El regalo prometido“.

‘Callas – París, 1958‘

El documental ‘Callas – París, 1958‘ se estrenará el 02-12-2023 y narra una noche inolvidable en la que María Callas, la diva por excelencia y rostro de la ópera del siglo XX, hizo su debut en París con una actuación icónica en la Ópera de París el 19 de diciembre de 1958. Este evento fue de gran importancia social y contó con la presencia de destacadas personalidades como el presidente Coty, Jean Cocteau, el duque y la duquesa de Windsor, Charlie Chaplin, Brigitte Bardot, entre otros. Callas deslumbró en el escenario luciendo sus prendas más elegantes y joyas valoradas en un millón de dólares. El repertorio de este espectáculo muestra a Callas en su mejor momento, tanto en recital como actriz, y se destaca la importancia de los elementos visuales junto con las dimensiones vocales. El director del documental es Tom Volf.

‘NCT NATION:To The World in Cinemas‘

El documental ‘NCT NATION: To The World in Cinemas’ se estrenará el 06-12-2023 y contará con la participación de NCT 127, NCT Dream, Doyoung, Haechan y Jaehyun. La película marcará el comienzo emocionante del viaje de NCT para compartir su música y actuaciones espectaculares con el mundo, consolidando su posición como pioneros en el género K-Pop. El documental abarcará las unidades actuales de NCT, incluyendo NCT U, NCT 127, NCT Dream y WayV, creando un espectáculo de colaboración sin precedentes. El director de la película es Yoon Dong Oh.

‘Wonka‘

‘Wonka‘ es una película fantástica que se estrenará el 07-12-2023. Está basada en el personaje de Willy Wonka, protagonista de “Charlie y la fábrica de chocolate”, el famoso libro infantil de Roald Dahl. La historia cuenta cómo Wonka, el mayor inventor, mago y chocolatero del mundo, se convierte en el querido personaje que conocemos hoy en día. El elenco incluye a Timothée Chalamet, Sally Hawkins, Olivia Colman, Hugh Grant y Rowan Atkinson. La película será dirigida por Paul King.

‘BlackBerry: El inicio de la historia‘

La película “BlackBerry: El inicio de la historia” se estrenará el 07-12-2023 y cuenta la historia de dos emprendedores, Mike Lazaridis y Jim Balsillie, quienes unieron sus fuerzas en un proyecto que se convertiría en un éxito mundial en poco más de una década. Mike Lazaridis es un innovador, mientras que Jim Balsillie es un despiadado empresario. Juntos, inventaron y vendieron BlackBerry, un adictivo teléfono móvil que revolucionó la forma en que el mundo trabajaba, jugaba y se comunicaba. Sin embargo, a medida que BlackBerry alcanzaba nuevas cimas, también comenzó a perderse en medio de las guerras de smartphones, la indecisión de los directivos y las distracciones externas. La película está dirigida por Matt Johnson.

‘Venganza silenciosa‘

‘Venganza silenciosa‘ es una película de acción que se estrenará el 07-12-2023. La historia se centra en un padre atormentado interpretado por Joel Kinnaman, quien presencia la muerte de su hijo durante un tiroteo entre bandas en Nochebuena. A raíz de esta tragedia, el padre queda sin voz debido a una herida en sus cuerdas vocales y decide someterse a un riguroso entrenamiento para vengar la muerte de su hijo. El elenco también incluye a Catalina Sandino Moreno, Kid Cudi, Vinny O’Brien y Yoko Hamamura. La película está dirigida por John Woo.

‘Monster‘

‘Monster‘ es un drama que se estrenará el 07-12-2023. La historia gira en torno a Minato, un joven hijo que comienza a comportarse de manera extraña, lo cual preocupa a su madre. Pronto descubre que un profesor es el responsable de estos cambios y decide confrontarlo en la escuela para descubrir la verdad. A medida que la trama se desarrolla, se revelan los diferentes puntos de vista de la madre, el profesor y el niño, revelando poco a poco la verdad detrás de los acontecimientos. El director de la película es Hirokazu Koreeda.

‘Hojas de otoño‘

‘Hojas de otoño‘ es una comedia que se estrenará el 07-12-2023. La película está dirigida por Aki Kaurismäki y cuenta con un elenco conformado por Alma Pöysti, Jussi Vatanen, Anna Karjalainen, Alina Tomnikov y Kaisa Karjalainen. La historia se centra en Ansa, una mujer soltera que vive en Helsinki y trabaja en un supermercado con un contrato de cero horas. Su trabajo consiste en abastecer los estantes y clasificar el plástico reciclable. Una noche, Ansa se encuentra accidentalmente con Holappa, otro trabajador solitario que es alcohólico. A pesar de los malentendidos y las dificultades, ambos intentan construir una relación. Sorprendentemente, Holappa logra controlar su adicción al alcohol gracias a esta relación.

‘La hija del pantano‘

‘La hija del pantano‘ es un thriller que se estrenará el 07-12-2023. La película cuenta la historia de una mujer que está decidida a vengarse del hombre que secuestró a su madre. El elenco está conformado por Daisy Ridley, Ben Mendelsohn, Garrett Hedlund, Gil Birmingham y Caren Pistorius. La dirección está a cargo de Neil Burger.

‘No lo abras‘

La película de terror “No lo abras” se estrenará el 07-12-2023 y cuenta la historia de Sam, una adolescente india-estadounidense que vive en un suburbio tranquilo con sus padres. Sin embargo, Sam comienza a sentir inseguridades culturales debido a su amiga Tamira, quien siempre lleva consigo un misterioso frasco. En un momento de ira, Sam rompe el frasco de Tamira, liberando una antigua fuerza demoníaca india que secuestra a Tamira.

Desesperada por salvar a su amiga, Sam sigue el rastro de un joven que realizó un ritual mortal relacionado con la entidad demoníaca. Sin embargo, la entidad comienza a atacar a Sam, asesinando a su novio y sumergiéndola en visiones aterradoras que destrozan su realidad. Para detener el terror del demonio y rescatar a Tamira, Sam se une a sus padres y a un profesor comprensivo.

La película, dirigida por Bishal Dutta, promete ser una experiencia aterradora llena de suspense y acción.

‘Tonantzin Guadalupe: Creación de una nación‘

El documental ‘Tonantzin Guadalupe: Creación de una nación‘ es un viaje fascinante a través de la cultura y espiritualidad mexicana en busca de los orígenes de la Virgen de Guadalupe. Este ícono surgió como resultado del impactante choque entre Europa y los pueblos mesoamericanos. La Virgen de Guadalupe, con todas sus luces y sombras, es considerada el primer y más importante estandarte de la identidad mexicana. El documental, dirigido por Jesús Manuel Muñoz, explora la historia y el significado de esta figura religiosa y su papel en la formación de la identidad nacional mexicana. El estreno está programado para el 7 de diciembre de 2023.

‘Caracortada‘

‘Caracortada‘ es un drama que se estrenará el 07-12-2023. La película cuenta la historia de Tony Montana, un emigrante cubano frío e implacable que se muda a Miami con el objetivo de convertirse en un importante gángster y ganar dinero y poder. Con la ayuda de su amigo Manny Rivera, Tony comienza una carrera delictiva como traficante de cocaína, con la ambición de llegar a la cima de una organización de narcotraficantes. La película está dirigida por Brian De Palma y cuenta con un elenco destacado que incluye a Al Pacino, Steven Bauer, Michelle Pfeiffer, Mary Elizabeth Mastrantonio y Robert Loggia.

‘El regalo prometido‘

La película “El regalo prometido” es una comedia que se estrenará el 07-12-2023. La historia sigue a Howard Langston, un hombre de negocios ocupado que llega tarde a la clase de kárate de su hijo Jamie. Para compensar su ausencia, Howard promete regalarle cualquier cosa que desee por Navidad. Jamie decide pedir un muñeco Turboman, pero el problema es que este juguete es extremadamente popular y está agotado en todas las tiendas de juguetes.

Con solo unas pocas horas antes de la Navidad, Howard se embarca en una odisea cómica por toda la ciudad en busca del preciado juguete. En su búsqueda, se enfrenta a diversos obstáculos y situaciones hilarantes. La película promete momentos divertidos y emocionantes mientras Howard lucha por cumplir la promesa que le hizo a su hijo.

La película está dirigida por Brian Levant y cuenta con un elenco destacado que incluye a Arnold Schwarzenegger, Sinbad, Phil Hartman, Rita Wilson y James Belushi.

La próxima semana se estrenarán en México un total de 12 películas en diversos cines del país, según información proporcionada por Filmaffinity. Es importante que los lectores revisen las carteleras de sus cines más cercanos, ya que no todos los títulos llegarán a todas las salas. Además, se sugiere estar atento a las noticias del mundo del cine para estar al tanto de posibles cambios en los estrenos.