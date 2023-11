El último ranking de libros Bestsellers de ficción del New York Times, correspondiente al miércoles 16 de noviembre de 2023, nos trae una interesante selección de obras literarias que han capturado la atención de los lectores en todo el mundo. A continuación, presentamos los títulos más destacados de esta semana.

En primer lugar, encontramos “Iron Flame“, escrito por Rebecca Yarros y publicado por la editorial Red Tower. Esta novela es el segundo libro de la serie Empyrean y nos sumerge en la historia de Violet Sorrengail, quien se enfrenta a un dilema en su próximo entrenamiento: traicionar al hombre que ama. Esta obra debuta en el ranking en la posición número 1.

En segundo lugar, tenemos “Fourth Wing“, también de Rebecca Yarros y publicado por Red Tower. En esta entrega, Violet Sorrengail, instada por su madre, quien también es la comandante general, se convierte en candidata para formar parte de los élite jinetes de dragones. “Fourth Wing” ha estado en el ranking durante 28 semanas y esta semana sube desde la posición número 3 a la número 2.

En tercer lugar, nos encontramos con “Resurrection Walk” de Michael Connelly, publicado por Little, Brown. Esta es la séptima entrega de la serie Lincoln Lawyer y nos presenta a Haller y Bosch trabajando juntos para demostrar la inocencia de una mujer encarcelada por el asesinato de su esposo. Esta obra debuta en el ranking en la posición número 3.

En cuarto lugar, tenemos “The Exchange” de John Grisham, publicado por Doubleday. Esta novela es una secuela de “The Firm” y nos muestra a Mitch McDeere, ahora socio en el bufete de abogados más grande del mundo, involucrado en una trama siniestra. “The Exchange” ha estado en el ranking durante 4 semanas y esta semana baja desde la posición número 2 a la número 4.

Por último, encontramos “Bookshops & Bonedust” de Travis Baldree, publicado por Tor. Esta obra es una precuela de “Legends & Lattes” y nos sumerge en la historia de un orco herido durante una batalla que termina en un tranquilo pueblo costero llamado Murk. “Bookshops & Bonedust” debuta en el ranking en la posición número 5.

El ranking Bestsellers del New York Times es una referencia clave en el mundo editorial, ya que refleja las obras literarias más populares y vendidas en Estados Unidos. Este ranking se basa en las ventas semanales de libros en diferentes formatos, como libros físicos, libros electrónicos y audiolibros.

La relevancia de este ranking radica en su capacidad para influir en las decisiones de compra de los lectores, así como en la promoción y reconocimiento de los autores y editoriales. Además, el ranking Bestsellers del New York Times también es utilizado como una herramienta de referencia para la industria editorial y los medios de comunicación, quienes buscan identificar las tendencias literarias y destacar las obras más populares del momento.

En conclusión, el último ranking de libros Bestsellers de ficción del New York Times nos presenta una variedad de obras literarias que han cautivado a los lectores. Desde historias de amor y traición hasta tramas de misterio y suspenso, estas novelas nos invitan a sumergirnos en mundos fascinantes y emocionantes. No cabe duda de que el ranking Bestsellers del New York Times continúa siendo una referencia clave en el mundo de la literatura, brindando reconocimiento y visibilidad a los autores y editoriales más destacados.