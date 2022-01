"Le gusta ir con la extrema izquierda": Stingo asegura que el PC no trabaja con ellos en la CC

Daniel Stingo, constituyente del distrito 8, aseguró que el Partido Comunista no trabaja con ellos en la Convención Constitucional. Esto, tras la polémica votación de la nueva presidencia del órgano, donde salió electa María Elisa Quinteros (MSC) tras nueve rondas de votación. "Al PC le gusta ir con la extrema izquierda y ahí está, vean cómo votan", agregó el abogado.

“El PC se ha dedicado a golpearnos todos estos días y el PC votó cinco veces con nosotros por Cristina Dorador. Entonces, por qué nos golpean si votamos tres veces distinto de todas (las veces) que votamos”, señaló en el programa La Voz de los que Sobran.

Durante las dos primeras rondas, el Frente Amplio apoyó a la candidata del Partido Socialista, Ramona Reyes. Por otra parte, el PC -tras bajar a su aspirante Bárbara Sepúlveda- se inclinó con Eric Chinga, representante del pueblo Diaguita.

Tras esta fase inicial, ambas colectividades de Apruebo Dignidad respaldaron a Cristina Dorador, abanderada de los Movimientos Sociales Constituyentes.

El miércoles, cuando el proceso ya iba en su novena votación, la centroizquierda se unió en torno al nombre de María Elisa Quinteros (MSC), quien resultó electa con el mínimo de 78 votos, incluido uno de Renovación Nacional.

Sin embargo, el FA se la jugó por su carta personal, Beatriz Sánchez, quien sólo obtuvo 15 preferencias. Esto último desató una serie de recriminaciones del Partido Comunista, las que reafirmaron la tensa relación entre ambos sectores.

“Hemos trabajado permanentemente con el PS e Independientes No Neutrales, y no con el PC. Eso está claro, así ha sido, el PC no trabaja con nosotros en la Convención”, sostuvo Stingo.

En ese sentido, agregó que “adentro tenemos diferencias y, por otro lado, a veces hacemos cosas juntos, pero muchas veces no. (…) La Convención es autónoma y, como es autónoma, puede darse esos lujos”.

“Al PC le gusta ir con la extrema izquierda y ahí está, vean cómo votan. ¿Qué tan malo puede ser?”, concluyó.