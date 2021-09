"No se compara con errores de Moreira o Piñera": Bessy Gallardo sale en defensa de Rojas Vade

Una agitada semana ha vivido la Convención Constitucional debido a diversos hechos. Entre ellos, la confesión de Rodrigo Rojas Vade sobre su falso cáncer, la llegada de la PDI a las dependencias del ex Congreso Nacional por el mismo caso y la suspensión de la sesión de este jueves debido a diferencias con el quórum de 2/3.

Sobre el caso del ex Lista del Pueblo, la convencional Bessy Gallardo señaló a CHV Noticias que “yo sé qué Rodrigo Rojas está enfermo, he estado con él en su enfermedad. (…) Sé que cometió un tremendo error, pero no se compara con errores como los de Iván Moreira o Sebastián Piñera”.

“Yo soy militante del PRO y ahí estoy muy de acuerdo con Marco Enríquez-Ominami, que si queremos pedir renuncias que partamos por casa”, agregó.

Sobre una posible renuncia de Rojas Vade, recordó que no hay mecanismos constitucionales que lo permitan. “Cuando se quiso legislar sobre plebiscitos revocatorios, hubo un sector que no quiso hacerlo. Mismo sector que hace décadas atrás trajo a Pinochet desde Londres, señor que inventó una enfermedad y después de paró mágicamente”, dijo.

Por otro lado, aseguró que sus electores no votaron por él debido a su enfermedad, sino a su labor durante el estallido social. En ese sentido, calificó como “santa inquisición” el reportaje La Tercera que dio a conocer la falsa enfermedad de Rojas.

Por otra parte, Gallardo culpó a la prensa por “agrandar todo” desde el 4 de julio, cuando se instaló la Convención. “Todo lo farandulizan. (…) Un comentario de Instagram y sale en prensa. ¿Alguna vez han hablado de la violencia que recibimos las mujeres en redes sociales, cómo nos han amenazado de muerte?”, apuntó.

En esa línea, aseguró que “hoy día, la campaña comunicacional puede arrastrarnos a un rechazo del texto constitucional y eso es gracias a ustedes también (la prensa), al desprestigio que han hecho a la Convención Constitucional”.

Tras estas declaraciones, la convencional del Partido Progresista abandonó la conversación y dejó a Humberto Sichel, conductor de CHV, hablando solo.