El bus de Suiza colisionó con una patrulla minutos antes de enfrentar a Brasil en Mundial de Qatar

En la jornada de día lunes en el Mundial de Qatar, se cierra la segunda fecha de la fase grupal, con los duelos de Brasil ante Suiza y Portugal ante Uruguay.

Hace tan solo unos minutos, la selección comandada por ‘Tite’ consiguió la clasificación a los octavos de final, con la agónica victoria por 1 a 0 ante los helvéticos, con el tanto de Casemiro en los minutos finales del compromiso.

Sin embargo, la delegación europea tuvo un percance en su viaje rumbo al estadio 974 de Qatar, luego de colisionar con una patrulla del país anfitrión que los escoltaba cuando se trasladaban a el recinto catarí.

I hope the Swiss will have better reflexes than their bus driver tonight at their arrival … #FIFAWorldCupQatar2022 #braswi pic.twitter.com/tZlAxlmVPG

— Denis Balibouse (@denisbalibouse) November 28, 2022