¿Factor Messi?: La FIFA borró del Mundial de Qatar a árbitro del polémico Argentina-Países Bajos

El árbitro español Antonio Mateu Lahoz, que recibió una fuerte crítica de Messi tras el pitazo final del Argentina-Países Bajos, fue apartado del Mundial por la FIFA

La FIFA decidió apartar del Mundial de Qatar 2022 al árbitro español Antonio Mateu Lahoz, luego de su polémica actuación en el cruce entre Argentina y Países Bajos correspondiente a los cuartos de final.

De esta manera, el colegiado de 45 años y que ejerce en la Primera División de España queda fuera de los duelos de semifinales, como también de la final y el choque por el tercer lugar de la cita en Medio Oriente.

Consignar que en el encuentro entre la Albiceleste y la ‘Naranja Mecánica’, Mateu Lahoz rompió el récord de mayor cantidad de tarjetas amarillas (18) mostradas en un partido de la Copa del Mundo. Además, expulsó a Denzel Dumfries tras los penales.

Un desempeño que terminó con la ácida crítica de Lionel Messi, con un repaso a la FIFA. “Mucha bronca, creo que no era para que termine así. No quiero hablar del árbitro. Después te sancionan, no podés ser sincero”, dijo.

“Teníamos miedo durante del partido porque sabíamos lo que era. La FIFA lo tiene que rever. No pueden poner a un árbitro que no esté a la altura en esta instancia. Hay muchos detalles dentro de la cancha que te das cuenta que te quieren inclinar“, agregó sin filtro el ‘10’ de Argentina.

Una opinión similar tuvo el arquero argentino Emiliano Martínez y el volante neerlandés Frenkie de Jong.

“Me llegan dos veces en el final. No sé qué cobra el árbitro, dio diez minutos, querían que nos empaten. La verdad, el peor árbitro de la Copa, lejos“, indicó Dibu.

En tanto, el jugador europeo señaló que “el árbitro perdió el rumbo en la prórroga. Fue realmente escandaloso”.

“Los jugadores argentinos lo rodearon y cambió su actitud. Empezó a pitar faltas muy fácil contra nosotros. Luuk (de Jong) sólo gana un cabezazo normal y hace sonar su silbato. Patean la pelota en nuestro banquillo y no le importó”, agregó De Jong.