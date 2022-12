Messi destroza en vivo al árbitro del Argentina vs Países Bajos: "Teníamos miedo de lo que era"

Lionel Messi, capitán y figura de la Selección de Argentina, destrozó al árbitro español Mateu Lahoz luego de la victoria de la Albiceleste en penales ante Países Bajos.

El combinado trasandino se instaló en semifinales del Mundial de Qatar 2022, pero el desempeño del juez dejó furiosos a ambos equipos. Algo que ‘Leo’ no ocultó al hablar con la prensa.

“No quiero hablar del árbitro. Después te sancionan, no puedes ser sincero. Teníamos miedo durante del partido porque sabíamos lo que era”, apuntó de entrada el crack del Paris Saint-Germain.

“La FIFA lo tiene que rever. No pueden poner a un árbitro que no esté a la altura en esta instancia”, añadió sin filtro el capitán de la Albiceleste.

En la misma línea, Lionel Messi insistió en que “creo que tendrían que ver. Hay muchos detalles dentro de la cancha que te das cuenta que te quieren inclinar”.

Vale señalar que Argentina se enfrentará a Croacia por las semifinales de Qatar 2022 este martes 13 de diciembre, a contar de las 16:00 horas de nuestro país.

Argentina are through to the Semi-finals!@adidasfootball | #FIFAWorldCup

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 9, 2022