"¿Cuándo juega Chile?": la nueva burla de Ecuador a La Roja en pleno Mundial de Qatar

La afición ecuatoriana presente en el Mundial de Qatar sumó en la presente jornada una nueva burla en contra de la selección de Chile, como consecuencia al bullado caso de Byron Castillo.

Los hinchas de La Tri no se olvidan de La Roja. Ya en el debut, en el triunfo 2-0 frente al anfitrión, salieron desde las tribunas gritos en contra del ‘Equipo de Todos’: “Poropopó, poropopó, el que no salta es un chileno maricón” y “es para Chile que lo mira por TV“ se escuchó en Jor.

Esta vez, en el cruce ante Países Bajos por el Grupo A de la Copa del Mundo, un fanático del combinado que dirige Gustavo Alfaro apareció en el Estadio Internacional Khalifa con la siguiente pancarta: “¿Cuándo juega Chile?” con letras mayúsculas y azules.

Chile appealed to take Ecuador’s place at the World Cup for fielding an ineligible player during qualifying.

Ecuador fans: "When do Chile play?"

💀 pic.twitter.com/VYHf4WCCdJ

— B/R Football (@brfootball) November 25, 2022