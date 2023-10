Nadadora canadiense se emociona tras verse en mural del Metro y a niño imitando su pose: "Asombroso"

Las delegaciones y atletas internacionales ya hacen presencia para vivir la fiesta deportiva de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023. En el contexto, las emociones se hacen sentir tanto dentro y fuera de competencia, como fue el caso de Maggie Mac Neil en el Metro de Santiago.

La nadadora de Canadá aterrizó en suelo nacional y en su recorrido, compartió su profunda emoción al notar su presencia en uno de los murales de una de las estaciones subterráneas.

Dicho sentimiento, aumentó aún más luego de que Mac Neil fuera testigo de como un niño imitó su pose desde lejos y ahí, decidió intervenir.

Al verse en el mural del Metro, la exponente de la natación se acercó para posar junto al padre de su pequeño fanático y posteriormente, exteriorizó su parecer en sus redes sociales.

“¡Ver esto en la estación de metro fue genial!, pero lo que fue aún más asombroso fue que vimos a este niño y a su papá copiando mi pose, este es un ejemplo perfecto de que TÚ TAMBIÉN PUEDES HACERLO… Por eso hago lo que hago, ¡y es tan especial!”, declaró Maggie MacNeil en su cuenta de X (Twitter)

Seeing this in the subway station was so cool! 🤩but what was even more awesome was that we just happened to see this little boy and his dad copying my pose 🥺 This is a perfect example that YOU CAN DO IT TOO 🫵🏼

This is why I do what I do, and it’s so a special!☺️ pic.twitter.com/wfDisqATJU

— Maggie Mac Neil, OLY (@mags_swims26) October 19, 2023