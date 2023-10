Mayne-Nicholls responde críticas de deportistas Panamericanos: "El que se prepara bien, juega bien"

Harold Mayne-Nicholls golpeó la mesa y respondió con contundencia los reclamos de algunos deportistas nacionales que estarán en Santiago 2023, quienes reclamaron por no poder utilizar las instalaciones antes de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos, además de arremeter por los centros para prepararse.

Restan solo horas para la ceremonia inaugural de Santiago 2023, la cuál se realizará este viernes 20 de octubre en el coliseo principal del Estadio Nacional y donde diversos músicos darán el vamos a los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos.

Si bien algunas competencias ya arrancaron como el béisbol, boxeo y los clavados, el evento a realizarse en el gigantesco reducto chileno, será el inicio oficial de la fiesta multideportiva que se vivirá en el país.

Sin embargo, la previa de las competiciones no han estado exentas de problemas, ya que diversos deportistas que dirán presente en Santiago 2023, han manifestado posturas contrarias por no poder utilizar las instalaciones antes de poder participar en cada una de las disciplinas.

Es por esto que el director ejecutivo de Santiago 2023, Harold Mayne-Nicholls, emitió declaraciones en Agenda Deportes Emol TV, algunas que de seguro no caerán bien en los diversos seleccionados nacionales.

En sus palabras, el expresidente de la ANFP comenzó detallando que “por supuesto que se pudo haber hecho mejor. Teníamos cinco años y terminamos corriendo. Es evidente, pero que alguien me diga que como la selección (de fútbol) no pudo entrenar en Valparaíso o Sausalito no se sienten a gusto. Por favor”.

“El que se prepara bien, juega bien”

“El agua es la misma en todas partes, las marcaciones en la piscina son las mismas, el salto de diez metros son diez metros. En el fútbol sirve la localía, pero no porque uses la localía para entrenar. El que se prepara bien, juega bien, hace las cosas bien, tiene muchas más probabilidades de ganar entrene donde entrene”, sentenció.

No obstante, no se detuvo ahí y aseguró que los deportistas pudieron entrenarse en lugares óptimos para dar lo mejor en los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos de Chile.

Con relación a esto, Mayne-Nicholls señaló que “esas cosas que los deportistas dicen porque alguien les dijo, ya, pero están entrenando en centros de altísimo rendimiento, no es que estén entrenando en la piscina de la casa o en un velódromo de cemento”.

“No. Están en lugares de primer nivel. Yo, por ejemplo, fui al béisbol. El pitcher aunque hubiera entrenado 350 veces ahí, todos los días, 24 horas al día, no iba a lanzar mejor de lo que lanzó. No era la cancha”, indicó.

“El chico no pudo lanzar bien. Hoy fui al boxeo. Los cuadriláteros son iguales en todas partes, pero que no me diga que porque no conocía la esquina no pudo pegar un jab. Todos salieron afuera a lugares de alto rendimiento”, agregó.

Por otra parte, siguió destacando el tema de la preparación para los Juegos, en donde apuntó que “hay algunas pruebas en que te lo pueda dar. Hay pruebas como el remo, el mountain bike también, pero las que son estándar no”.

“Si el tema es que tuvo que salir afuera y con eso no se pudo juntar con los compadres a conversar después del entrenamiento, ahí te la doy completa. ‘La verdad es que después del entrenamiento me gusta ir con mis amigos y estar en el bar’. Ahí sí. No tengo nada que decir, pero no me digan que por no entrena”, finalizó.

Lo cierto es que este viernes será la jornada inaugural y desde ahí en adelante se vendrán semanas de diversas competencia en donde los deportistas chilenos quieren demostrar el buen nivel nacional y sobre todo, instalarse en la cima del medallero.