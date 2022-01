Universidad de Chile realiza último llamado para postulaciones a postgrados en Artes 2022

Hasta marzo estará abierto el último llamado para postular a los programas de doctorado, magister, cursos de especialización y diplomados en Artes de la Universidad de Chile.

Planificando un inicio de clases en modalidad presencial, la Escuela de Postgrado de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile ha abierto su último llamado de postulaciones 2022. La casa de estudio mantendrá abiertas las postulaciones para los programas de doctorado, magister, cursos de especialización y diplomados en Artes hasta marzo de este año.

La oferta académica de PostArtes U. Chile contempla estudios en áreas tales como Interpretación Musical, Composición Musical, Patrimonio, Estética, Historia y Teoría del Arte, Artes Mediales, Artes Visuales, Arteterapia, Gestión Cultural y Musicoterapia.

Respecto del desarrollo de los programas en modalidad remota a raíz de la contingencia sanitaria durante el 2021, Mauricio Barría, director de PostArtes, señala que “la facultad logró generar las condiciones para un paulatino retorno de algunas actividades que se están comenzando a realizar, que habían quedado postergadas el año pasado y que nos permite volver este año a la presencialidad”.

Al desarrollar programas de magister y doctorado, la investigación en las Artes adquiere suma relevancia para la formación académica del estudiante. En este sentido, Mauricio Barría señala que “entender el arte como una forma de conocimiento y una forma de investigación, es el tema más relevante en el desarrollo de los postgrados y en la Universidad”.

“La creación artística como investigación no es un problema necesariamente de todo el campo artístico, no es una cuestión obligatoria, pero si lo es para el Arte que se tenga que producir al interior de la Universidad”, comentó el director.

Agregó que “el arte es un tipo de pensamiento sensible, conoce el mundo de una forma diferente de cómo lo hacen otras formas de producción de conocimiento. ¿Acaso no hay arte producido por ideas de la pandemia? ¿Cómo puede pensarse sensiblemente y no sólo afectivamente en un sentido perceptual todo esto que ha ocurrido? ¿Cómo eso coopera o colabora, precisamente, en una visión más amplia de los resultados de una investigación médica? Creo que son cosas interesantes de pensar y que el lugar natural donde esto tiene que ocurrir es precisamente en la universidad”.

Para conocer detalles sobre los requisitos de postulación y valores de los programas, los postulantes deben ingresar al sitio web. Cabe señalar que para el 2022 los únicos programas que se mantendrán en modalidad remota son el Curso en Especialización en Arteterapia y los Diplomados tanto de postítulo como de desarrollo profesional.