Nesta segunda-feira, a representante do Chile na Organização das Nações Unidas (ONU), Paula Narváez, disse que a ex-presidente chilena e ex-alta comissária da ONU para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet, poderia se tornar a próxima secretária-geral do órgão internacional, sucedendo António Guterres.

Durante uma conversa com a T13 RadioT13 Radio, Narváez disse que “informalmente, representantes de diferentes países estão apontando para ela (Bachelet) como a próxima secretária-geral das Nações Unidas”.

A ex-presidente também foi diretora executiva da ONU Mulheres e, até 31 de agosto de 2022, atuou como alta comissária da ONU para os Direitos Humanos.

Narváez: “O nome de Michelle Bachelet está sempre presente”

Além disso, Narváez abordou a opção de uma terceira candidatura de Bachelet para as próximas eleições presidenciais em 2025.

Nessa linha, ele respondeu que “me parece normal que para muitas pessoas ela sempre surja como uma alternativa, devido à importância política e ao impacto que ela tem”.

“Mas o que posso lhe dizer é o que acontece nas Nações Unidas. Informalmente, representantes de diferentes países também a apontam como a próxima Secretária Geral das Nações Unidas”, disse Narváez.

A ex-ministra da Secretaría Geral do Governo do Chile durante o governo Bachelet continuou dizendo que “informalmente, devo dizer, na minha capacidade de embaixadora, é claro, eu escuto e fui abordada diretamente (…) o próximo secretário-geral das Nações Unidas deve corresponder à América Latina e ao Caribe”.

“Isso é sempre uma rotação de regiões. E, portanto, o nome de Michelle Bachelet está sempre presente”, acrescentou.

Por fim, Narváez concluiu que “o fato de uma mulher chilena estar sendo considerada, de Michelle Bachelet estar sendo considerada, deve ser motivo de orgulho para todos os homens e mulheres chilenos”.

Isso, “porque é claramente um reconhecimento do Chile, mas é claro, da carreira de Michelle Bachelet”, concluiu.

“É uma honra que seu nome esteja lá”

Fontes próximas à ex-presidente – solicitadas por BioBioChile – apontam que “é uma honra que o nome dela esteja” como uma possibilidade de ocupar um cargo tão alto, mas que, de qualquer forma, é algo muito distante.

Isso, considerando que o atual secretário-geral, António Guterres, permanecerá em seu cargo até 2026.

Assim, as mesmas pessoas consultadas afirmam que Bachelet está concentrada em seu papel internacional. Atualmente, ela está concentrada em uma viagem à Europa com visitas à Espanha e à França. Em Madri, nesta semana, participará do “GWL Voices Dialogues”, onde será debatido o papel da mulher no multilateralismo.

Após essa atividade – programada para os dias 22 e 23 de janeiro – Bachelet seguirá para a França para a comemoração do Dia Internacional da Mulher no Multilateralismo.

Uma vez concluída a viagem pelo “velho continente”, a ex-chefe de Estado deve começar suas férias, que, como já é tradicional, ela passará no sul do Chile.