Pareja homosexual del ejército estadounidense se casa tras 9 años de relación

Dos pilotos de helicópteros Apache se convierten en la primera pareja activa del mismo sexo en casarse en la academia militar estadounidense, West Point.

Daniel Hall, de 30 años, y Vincent Franchino, de 26, celebraron su boda en la Capilla Cadete de la escuela de Nueva York el 13 de enero.

Los capitanes, que trabajan juntos en Fort Bliss en Texas y se casaron frente a 150 familiares y amigos, 34 de los cuales eran oficiales del ejército.

Su historia de amor

Estos militares se conocieron en 2009 y en su relación han debido soportar la homofobia y los despliegues en el extranjero, entre otros desafíos para ambos.

Según recoge el periódico británico, Mail Online, se cree que su intercambio de votos es el primer matrimonio activo del mismo sexo en la Academia Militar de Estados Unidos.

La pareja lució sus uniformes azules del ejército y recibieron el saludo de arco de sable cuando salieron de la capilla. Su recepción se llevó a cabo en Skylands Manor en Nueva Jersey.

Franchino y Hall se conocieron en agosto de 2009, cuando el primero era un estudiante de primer año y el último estaba terminando su preparación.

Más tarde en 2010, se eligieron entre sí para un programa de mentores: Franchino como aprendiz y Hall como mentor. Fue en este momento cuando se enamoraron.

Pero debido a la política de 1993 de “no preguntes, no digas” (Don’s ask, don’t tell) de Bill Clinton, que prohibió a los hombres y mujeres homosexuales, de servicio, mantener una relación en el ejército, no pudieron mostrar sus sentimientos.



“Estábamos sirviendo bajo una política que nos decía a todos nosotros: ‘soldados, marineros, aviadores e infantes de marina perfectamente capaces, que mintiéramos sobre nosotros mismos”, dijo Hall.

Pero cuando ‘no preguntes, no digas’ fue derogado por Barack Obama en 2011, salieron en público con su relación.

Hubo un tiempo en que Hall fue enviado junto a su Boeing AH-64 Apache a Corea del Sur, y estuvieron separados temporalmente, pero luego volvieron a estar juntos.

La pareja, ahora llevará el apellido Franchino-Hall, y disfrutaron de su primer baile como hombres casados ​​en “La Vie En Rose” de Edith Piaf.