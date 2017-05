Pueblito italiano ofrece millonario pago por irse a vivir allí: necesitan más población

Bormida es un pueblito que tiene una población de 394 habitantes y se ubica entre las montañas en Italia. Casi nadie sabía de su existencia hasta hace unos pocos días, cuando se viralizó.

La razón de su repentina fama es que el alcalde de la localidad, Daniele Galliano, ha ofrecido pagarle 2 mil euros (1,4 millones de pesos chilenos) a quienes se muden allá permanentemente.

La oferta nació porque necesitan impulsar el crecimiento del pueblo, debido a que desde hace bastante tiempo ha comenzado a “vaciarse”, pues la mayoría de los jóvenes se fueron hacia ciudades para hallar trabajo y lo abandonaron.

Eso sí, aún no es definitiva: la autoridad explicó la idea en su página en Facebook, pero afirmó que los detalles del ofrecimiento aún están siendo analizados, y luego deberán ser aprobados por el consejo local.

Si todo saliera bien, sería a partir del próximo año que comenzarían a pagarle un bono a todos quienes llegaran a instalarse a Bormida, siendo la condición que compren o arrienden una propiedad ahí.

Al respecto, un consejero (que prefirió no ser identificado) aclaró al periódico inglés The Guardian que “aún estamos trabajando en el plan, pero todos quienes quieran venir a vivir aquí son bienvenidos. Somos una comunidad pequeña, pero muy acogedora. Estamos en una área montañosa, pero no queda lejos del océano. Es un estilo de vida saludable, el aire es muy limpio”.

Sobre las propiedades, también hay una muy buena noticia: las viviendas en la localidad son muy baratas.

Los arriendos cuestan en promedio 50 euros mensuales (40 mil pesos chilenos), en el caso de inmuebles pequeños o medianos, y ascienden hasta los 120 euros (89 mil pesos chilenos) cuando son más grandes y espaciosos.

El único problema respecto a mudarse al pueblo, es que allí no hay mucha oferta laboral. Prácticamente no hay comercio ni empresas locales donde trabajar.

Sin embargo, luego de que el alcalde publicara la iniciativa en su cuenta en Facebook, recibió cientos de respuestas de parte de personas que aseguran que podrían trabajar desde allá de forma remota, mientras cuenten con internet.

El caso de Bormida no es algo extraordinario, pues el gobierno italiano estima que hay alrededor de 2.500 localidades en el país que están desapareciendo, debido a que se están quedando despoblados.