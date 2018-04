Avión aterrizó de emergencia en EEUU por falla de motor: una persona murió

Una persona murió a bordo de un avión de la aerolínea Southwest en Estados Unidos, luego que la nave aterrizara de emergencia en Filadelfia, tras una falla en el motor de la máquina.

El vuelo 1380 despegó desde Nueva York y tenía como destino la ciudad de Dallas en el estado de Texas, pero debió aterrizar de emergencia en Filadelfia a las 11:30 (hora de Chile), luego de una hora de viaje.

De acuerdo a la Junta Nacional de Seguridad del Transporte (NTSB seg√ļn sus siglas en ingl√©s), una persona muri√≥ a causa de este accidente, sin entregar la identidad de la v√≠ctima y detalles sobre el incidente.

La emergencia fue alertada por los propios pasajeros del avión a través de redes sociales, en donde avisaron del aterrizaje en Filadelfia y que el avión presentaba fallas en su motor, adjuntando imágenes y videos al respecto.

@SouthwestAir I want to thank the crew of SWA 1380 for a great job getting us to the ground safely after losing in engine #angelsinthesky pic.twitter.com/QL0YPUp0Vj

— Kristopher Johnson (@EMMS_MrJohnson) April 17, 2018