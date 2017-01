Las sabias palabras de una niña transexual de 9 años

Hace solo una década, muy pocas personas tenían idea sobre el significado de la transexualidad. Si bien la definición del término de a poco se ha masificado e integrado, el respeto y los detalles que conlleva este tipo de identidad aún es una dura tarea para la sociedad, que lentamente avanza en integrarlos.

Es en este contexto que el programa español “¡Ahora!” de EITB, invitó a Nahiane a contar su historia, una niña de 9 años pionera en Euskadi (comunidad española) en acudir a la Unidad de Genero y que descubrió a muy temprana edad su identidad.



Lee también: Niños y transexualidad: una nueva realidad

“Yo iba al patio a jugar con las niñas y ellas no me dejaban jugar, me decían que no podía porque era un niño”, explica la niña. “No me gustaba que me trataran como varón. Me iba llorando todos los días”, confiesa.

Al principio, Nerea García, la madre de la niña, admite que no sabía nada sobre transexualidad cuando su hija empezó a expresar su inquietud. “Pensábamos que eran cosas de niños”, cuenta. Sin embargo, al ser testigo del interés de la jovencita por comprar vestidos y productos femeninos, decidió comunicarlo al resto de la familia y averiguar al respecto.

“Ella me decía que quería morirse porque no podía ser mujer”, cuenta la madre, situación que sirvió como punto de inflexión para iniciar una transición de género desde el vestuario y apariencia de su Nahiane. “Nos contó entenderlo, porque no sabíamos nada”, señala.

Lee también: Magdalena y Damian: Dos jóvenes transgéneros chilenos que lograron cambiar su vida

Es así como la familia comenzó a acudir a especialistas que los ayudaran a apoyar a su hija y comunicar la noticia al resto de las personas con las que se relacionaba.

Nerea cuenta que, con ayuda de la profesora, contaron la situación a los apoderados del colegio y luego escribió un cuento, con apoyo de imágenes, para mostrárselo a los alumnos. “Algunos niños lloraban o decían ‘ya sabía"”, señala.

En tanto, una sexóloga invitada al programa, explicó la importancia de acompañar a los niños con sus cambios y respetarlos como son. “Todos nacemos hombres o mujeres, pero la identidad sexual se descubre después“, detalla.

Lee también: Estudio derriba idea que la transexualidad sea un desorden psiquiátrico como dice la OMS

Al final de la entrevista, Nahiane deja un mensaje dedicado a todos los niños y niñas que se sienten identificados con su historia: “Sean fuertes, díganle a sus padres y luchen para ser ustedes mismos”.

El episodio del programa, emitido en octubre, se viralizó gracias al tuitero Modesto García, superando los 5 mil “me gusta” y 5 mil retuit. “Muy ciego tiene que estar uno si después de ver esto aún piensa que no hay niñas con pene. Cambiemos sufrimiento por normalización ya”, escribió.

Muy ciego tiene que estar uno si después de ver esto aún piensa que no hay niñas con pene. Cambiemos sufrimiento por normalización YA pic.twitter.com/dgF04ZJASP — Modesto García (@modesto_garcia) 14 de enero de 2017

Nahiare es afortunada por el apoyo que recibió desde su madre, padre y hermana, tal como cuenta en el video; no obstante, no todos obtienen el mismo amparo que ella a tan corta edad.



A continuación puedes revisar el video completo.